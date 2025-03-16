План А и План Б: Рубио рассказал, как США будут заканчивать войну в Украине

Госсекретарь США заявил, что Белый дом работает над завершением войны в Украине, разделив процесс на два этапа.

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Администрация президента США Дональда Трампа активно работает над завершением войны в Украине, разделив процесс на два этапа. План А — немедленное прекращение огня, и План Б — переговоры с участием всех сторон. Об этом Госсекретарь Марко Рубио рассказал в интервью CBS News.

"План А — это прекращение огня, чтобы мы могли перейти к Плану Б, то есть второй фазы — переговоров о долговременном прекращении войны", — рассказал Рубио.

Он добавил, что речь может идти не о непосредственном диалоге, а так называемой "челночной дипломатии". Цель этого этапа — найти решение, которое будет стабильным и будет учитывать потребности всех сторон.

Второй этап переговоров, по словам Рубио, будет чрезвычайно сложным, но он невозможен без первого.

"Трудно договориться о длительном мире, пока стороны продолжают обстрелы. Поэтому президент (Дональд Трамп — ред.) стремится добиться прекращения огня. Если нам это удастся, мы перейдем ко второй фазе — наработке долгосрочного решения. Это будет трудно, потребует много работы и уступок от обеих сторон, но это необходимо. Война не может продолжаться вечно", — подчеркнул Рубио. В то же время он признал, что война, которая длится уже три года, является "очень сложной" и не имеет простого решения.

Марко Рубио также прокомментировал недавнюю встречу спецпредставителя Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая, по словам Рубио, была "перспективной и обнадеживающей". Но он также заявил, что не будет обсуждать ее публично.

Напомним, президент РФ заставил Уиткоффа ждать восемь часов, пока он встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В итоге спецпредставитель попал в Кремль уже глубокой ночью.