План А і План Б: Рубіо розповів, як США закінчуватимуть війну в Україні
Держсекретар США заявив, що Білий дім працює над завершенням війни в Україні, розділивши процес на два етапи.
Адміністрація президента США Дональда Трампа активно працює над завершенням війни в Україні, розділивши процес на два етапи. План А — негайне припинення вогню, і План Б — переговори за участю всіх сторін. Про це Держсекретар Марко Рубіо розповів в інтерв'ю CBS News.
"План А — це припинення вогню, щоб ми могли перейти до Плану Б, тобто другої фази — переговорів про довготривале припинення війни", — розповів Рубіо.
Він додав, що може йтися не про безпосередній діалог, а так звану "човникову дипломатію". Мета цього етапу — знайти рішення, яке буде стабільним і враховуватиме потреби всіх сторін.
Другий етап переговорів, за словами Рубіо, буде надзвичайно складним, але він неможливий без першого.
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"Важко домовитися про тривалий мир, поки сторони продовжують обстріли. Тому президент (Дональд Трамп — ред.) прагне домогтися припинення вогню. Якщо нам це вдасться, ми перейдемо до другої фази — напрацювання довгострокового рішення. Це буде важко, потребуватиме багато роботи і поступок від обох сторін, але це необхідно. Війна не може тривати вічно", — наголосив Рубіо. Водночас він визнав, що війна, яка триває вже три роки, є "дуже складною" і не має простого рішення.
Марко Рубіо також прокоментував нещодавню зустріч спецпредставника Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним, яка, за словами Рубіо, була "перспективною і обнадійливою". Але він також заявив, що не обговорюватиме її публічно.
Нагадаємо, президент РФ змусив Віткоффа чекати вісім годин, поки він зустрічався з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. У підсумку спецпредставник потрапив до Кремля вже пізно вночі.
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