План А і План Б: Рубіо розповів, як США закінчуватимуть війну в Україні

Держсекретар США заявив, що Білий дім працює над завершенням війни в Україні, розділивши процес на два етапи.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа активно працює над завершенням війни в Україні, розділивши процес на два етапи. План А — негайне припинення вогню, і План Б — переговори за участю всіх сторін. Про це Держсекретар Марко Рубіо розповів в інтерв'ю CBS News.

"План А — це припинення вогню, щоб ми могли перейти до Плану Б, тобто другої фази — переговорів про довготривале припинення війни", — розповів Рубіо.

Він додав, що може йтися не про безпосередній діалог, а так звану "човникову дипломатію". Мета цього етапу — знайти рішення, яке буде стабільним і враховуватиме потреби всіх сторін.

Другий етап переговорів, за словами Рубіо, буде надзвичайно складним, але він неможливий без першого.

"Важко домовитися про тривалий мир, поки сторони продовжують обстріли. Тому президент (Дональд Трамп — ред.) прагне домогтися припинення вогню. Якщо нам це вдасться, ми перейдемо до другої фази — напрацювання довгострокового рішення. Це буде важко, потребуватиме багато роботи і поступок від обох сторін, але це необхідно. Війна не може тривати вічно", — наголосив Рубіо. Водночас він визнав, що війна, яка триває вже три роки, є "дуже складною" і не має простого рішення.

Марко Рубіо також прокоментував нещодавню зустріч спецпредставника Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним, яка, за словами Рубіо, була "перспективною і обнадійливою". Але він також заявив, що не обговорюватиме її публічно.

Нагадаємо, президент РФ змусив Віткоффа чекати вісім годин, поки він зустрічався з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. У підсумку спецпредставник потрапив до Кремля вже пізно вночі.