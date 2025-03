Говоритимуть про Запорізьку АЕС: Білий дім озвучив теми розмови Трампа і Путіна (відео)

Дональд Трамп впевнений, що переговорний процес максимально наблизився до завершення війни в Україні, заявили у Вашингтоні. У Білому домі згадали про територіальні поступки, які обговорювали в Саудівській Аравії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп говоритиме з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним про ситуацію навколо великої електростанції. Крім того, пролунає попередження про можливість тиску, якщо Москва відкине ідеї Вашингтона про 30-денне перемир'я. Про деталі майбутньої розмови прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт розповіла під час брифінгу 17 березня, який транслювався на YouTube-каналі Білого дому.

Керолайн Левітт заявила, що Дональд Трамп перебуває "за десять ярдів" до перемир'я в Україні. З її слів, однією з тем розмови з Путіним буде велика електростанція "на кордоні Росії та України" ("on the border of Russia and Ukraine"). Водночас, президент США готовий задіяти "важелі тиску", якщо почує відмову від очільника Кремля, запевнила вона. Про що ще говоритимуть, речниця не уточнила.

"Ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж зараз, і президент, як ви знаєте, сповнений рішучості її досягти", — сказала представниця Білого дому.

Під час зустрічі з пресою Левітт також згадала адміністрацію попереднього американського президента Джо Байдена. Вона заявила, що саме його адміністрація начебто "є причиною початку цієї війни". Крім того, вона відмовилась коментувати ситуацію з президентом України Володимиром Зеленським, але підтвердила, що на переговорах в Саудівській Аравії говорили про територіальні поступки.

Зазначимо, електростанція "on the border of Russia and Ukraine" — це, можливо, Запорізька АЕС: про неї, як про тему переговорів, говорили політологи та військові експерти, яких розпитав Фокус.

30-денне перемир'я — деталі

16 березня Дональд Трамп повідомив, що у вівторок 18 березня матиме телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо 30-денного перемир'я на російсько-українській війні. Глава Білого дому заявив про впевненість у тому, що розмова пройде продуктивно і він доб'ється тимчасового припинення вогню.

Тим часом 13 березня Володимир Путін озвучив своє ставлення до пропозиції США та України. З його слів, він не заперечує проти перемир'я, але має кілька важливих зауважень. Найперше, що турбує очільника Кремля, — це те, що Україна зможе переозброїтись під час припинення вогню. Крім того, він запропонував здатись в полон українським військовим, які начебто оточені в Курській області. Ще одне питання: яким чином будуть моніторити режим тиші, коли жодна зі сторін не повинна застосовувати зброю, зауважив Путін.

Нагадуємо, видання CNN розповіло про дії російських супутників, які відпрацьовують захоплення цілей на навколоземній орбіті. Тим часом державний секретар Марко Рубіо озвучив два плани, які підготував Білий дім щодо завершення війни в Україні.