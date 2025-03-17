ЗАЕС в обмін на території: за яких умов Путін може повернути Україні атомну електростанцію

Анонсуючи на вівторок, 18 березня, телефонну розмову з Путіним, Дональд Трамп уточнив, що темою переговорів стануть питання територій та контролю ЗАЕС. Отож, чи є в України шанс повернути Запорізьку атомну електростанцію і за яких умов це можливо, з’ясовував Фокус.

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Спілкуючись з журналістами на борту Air Force One, президент США Дональд Трамп, серед іншого, анонсував телефонну розмову з очільником Кремля на 18 березня. "Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи. Дуже хочу побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", — зауважив американський лідер.

Відповідаючи на запитання про ймовірні поступки, Трамп підкреслив: "Ми будемо говорити про території. Ми будемо говорити про електростанції. І з Україною, і з Росією ми вже говоримо про це, розділяючи певні активи". Агентство Reuters повідомляє, що Трамп наразі усіляко намагається отримати згоду Путіна на пропозицію про 30-денне припинення вогню, на що Київ, нагадаємо, погодився минулого тижня під час зустрічі у Джидді.

Тим часом радник президента США з національної безпеки Майкл Волц в ефірі ABC News припустив, що угода про завершення війни Росії проти України може передбачати втрату останньою територій в обмін на "майбутні гарантії безпеки". В той же час держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Києву доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в межах "будь-якої угоди" про припинення війни.

В рамках переговорів про припинення вогню в Україні має оговорюватися Запорізька АЕС

При цьому спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який днями мав зустріч з Путіним, каже, що в рамках переговорів про припинення вогню в Україні має оговорюватися Запорізька АЕС, доступ до портів і ситуація в Курській області. Також пан Віткофф висловив думку, що протягом наступних тижнів американській стороні вдасться досягти прогресу стосовно врегулювання війни Росії проти України.

Що росіяни вимагатимуть в обмін на повернення ЗАЕС

Припустивши, що питання ЗАЕС предметно обговорювалося під час нещодавньої зустрічі української та американської делегацій у Джидді, політолог Олексій Якубін у розмові з Фокусом, констатував: "В рамках фактичного посередництва США, думаю в Саудівській Аравії йшла мова про виведення російських військ, зокрема з Харківської області, а також йшлося і про Запорізьку АЕС. Наскільки я розумію, саме в цьому ракурсі і з урахуванням цих нюансів Україна і давала згоду на тридцятиденну "заморозку". Тепер американці у якості посередників доносять цю позицію до Росії, намагаючись отримати відповідь про те, на яких умовах РФ може повернути нам, принаймні на рівні оперативного контролю ЗАЕС. Очевидно, що торги будуть досить складними, оскільки Російська Федерація повсякчас розповідає про те, що вони провели "референдуми" і внесли низку українських регіонів до своєї Конституції, в тому числі Запорізьку та Херсонську області. Але, як на мене, Путін ще не ухвалив остаточного рішення по відмові Трампу, тому, гадаю, торг тут таки можливий".

Скоріше за все, припускає політолог, американці пропонуватимуть росіянам в обмін на передачу контролю ЗАЕС Києву зменшення санкційного тиску.

"Зверніть увагу на те, що наразі Штати виходять з деяких міжнародних груп, які займалися розслідуванням злочинів РФ в Україні та санкційними моментами. Тобто, схоже, Сполучені Штати пропонуватимуть Росії пом’якшення в цих напрямках в обмін на поступки. Чи піде на це Путін? З того, що я бачу, він зараз все ще коливається. Ймовірно, це пов’язано з тим, що в путінському оточенні діє одразу кілька груп впливу. Є, приміром, група яструбів, які вважають, що Росія в цьому році знаходиться у вигідній позиції, тому на жодні поступки погоджуватися не слід, натомість варто продовжувати війну. Але є й група, яка переймається іміджем РФ в країнах Глобального Півдня, де уважно стежать на процесом. Так ось ця група вважає, що зараз якраз існує слушний момент з тим, аби домовитися, проштовхнувши максимум своїх вимог", — зазначає Олексій Якубін. В будь-якому разі вже ближчим часом Путін має визначитися, наголошує експерт, адже в цьому питанні не може бути позиції "щось посередині".

Чи піде Путін на торги довкола Запорізької атомної електростанції

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "На превеликий жаль, американська сторона ще до початку мирних переговорів заявила про неможливість прийняття України до НАТО. Тобто, Трамп зробив фальстарт, передчасно виклавши цю карту на стіл. Крім того, знову ж таки, ще до початку офіційних переговорів з вуст представників команди Трампа все частіше лунають заяви про те, що Україна має відмовитися від своїх певних територій, при тому, що з точки зору українського та міжнародного права це просто неможливо. Максимум, на що можна піти – це визнати ці території окупованими і зафіксувати прагнення їх повернення дипломатичним шляхом".

Експерт: "Росія досі так і не запустила Запорізьку атомну електростанцію, оскільки є серйозні технічні проблеми" Фото: YDulaev

В історії конкретно із ЗАЕС експерт звертає увагу на вельми цікавий момент: "Наскільки я знаю, Запорізька атомна електростанція використовує паливні елементи Westinghouse Electric — американської кампанії, яка фактично теж виробляє реактори та паливні елементи. Я думаю, що певним чином з цим пов’язаний той факт, що Росія досі так і не запустила Запорізьку атомну електростанцію, оскільки є серйозні технічні проблеми. Тому питання наразі полягає в тому, чи дадуть Сполучені Штати можливість РФ фактично влізти у станцію, що малоймовірно, чи все ж таки вестимуть мову про повернення ЗАЕС під контроль України".

На переконання експерта, Київ наразі має "невеликий шанс" на повернення Запорізької атомної електростанції, оскільки ЗАЕС для росіян є надзвичайно важливим плацдармом, який вони навряд чи захочуть віддавати. Поряд з тим, наголошує експерт, і перед Києвом у разі повернення ЗАЕС виникне ціла низка технічних викликів. "Україні доведеться вкладати дуже і дуже великі гроші з тим, аби відновити виробництво електроенергії, оскільки на ЗАЕС зараз не має можливості охолоджувати станцію, бо все було зав’язано на Каховське водосховище", — підсумував Олександр Леонов.

Якими є шанси України щодо повернення ЗАЕС

Коментуючи майбутню розмову Трампа з Путіним, зокрема ймовірне обговорення питання ЗАЕС, нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко написав у Telegram наступне: "Можу підтвердити: адміністрація Трампа дійсно говорить про Запорізьку АЕС. Дай Бог, щоб все вийшло. Там дійсно є шанс на повернення". У розмові з Фокусом парламентар не зміг деталізувати, що взамін повернення ЗАЕС можуть вимагати за посередництва США росіяни. В той же час Олексій Гончаренко зауважив: "Питання ЗАЕС — це без перебільшення надзвичайно важливе питання в контексті функціонування усієї енергетичної системи України. Плюс це питання є важливим і для світу, оскільки лише Україна може гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької атомної електростанції, до речі — найбільшої АЕС у Європі".

Окремо нардеп підкреслив, що за його інформацією питання ЗАЕС "зараз дійсно вже лежить на столі" і активно обговорюється.