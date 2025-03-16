"Повинні враховувати реальність": в США розповіли, як повернуть окуповані РФ території України

Радник Трампа з нацбезпеки Волц вважає, що найкращим способом розв'язання питання повернення окупованих РФ територій України є "дипломатія, переговори та пошук компромісів".

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Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що намагання витіснити РФ з окупованих українських територій означатиме початок Третьої світової війни. Про це посадовець заявив у коментарі для ABC News.

За запитання журналістки про те, що збереже за собою РФ тимчасово окуповані українські території, Волц заявив, що це є нереальним.

"Ми маємо запитати себе: чи це відповідає нашим національним інтересам? Чи це реально? Ми обговорювали це з європейцями та українцями. Чи реально вибити кожного російського солдата з кожного сантиметра української території, включно з Кримом?" — риторично заявив Волц.

За словами радника президента США з питань національної безпеки, саме стратегія попередньої американської адміністрації могла призвести до початку Третьої світової війни.

"Стратегія адміністрації Байдена полягала в тому, щоб підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно, незалежно від термінів", що фактично означає нескінченну війну, яка забирає сотні тисяч життів за кілька місяців і може перерости у Третю світову", — сказав американський чиновник.

За словами Волца, в питаннях повернення тимчасово окупованих РФ українських територій "ми повинні враховувати реальність". З погляду представника адміністрації Трампа, найкращим способом розв'язання цього питання є "дипломатія, переговори та пошуком компромісів".

Раніше стало відомо, що Путін хоче виторгувати собі у Трампа. Журналіст Овен Метьюс переконаний, що за словами президента РФ стає зрозуміло, чого насправді він прагне досягти в угоді щодо миру в Україні.

Згодом повідомлялося, що Рубіо розповів, як США закінчуватимуть війну в Україні. Держсекретар США заявив, що Білий дім працює над завершенням війни в Україні, розділивши процес на два етапи.