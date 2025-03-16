"Должны учитывать реальность": в США рассказали, как вернут оккупированные РФ территории Украины

Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц считает, что лучшим способом решения вопроса возвращения оккупированных РФ территорий Украины является "дипломатия, переговоры и поиск компромиссов".

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что попытки вытеснить РФ с оккупированных украинских территорий будет означать начало Третьей мировой войны. Об этом чиновник заявил в комментарии для ABC News.

На вопрос журналистки о том, что сохранит за собой РФ временно оккупированные украинские территории, Уолтц заявил, что это нереально.

"Мы должны спросить себя: соответствует ли это нашим национальным интересам? Реально ли это? Мы обсуждали это с европейцами и украинцами. Реально ли выбить каждого российского солдата с каждого сантиметра украинской территории, включая Крым?" — риторически заявил Уолтц.

По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности, именно стратегия предыдущей американской администрации могла привести к началу Третьей мировой войны.

"Стратегия администрации Байдена заключалась в том, чтобы поддерживать Украину "столько, сколько нужно, независимо от сроков", что фактически означает бесконечную войну, которая уносит сотни тысяч жизней за несколько месяцев и может перерасти в Третью мировую", — сказал американский чиновник.

По словам Уолтц, в вопросах возвращения временно оккупированных РФ украинских территорий "мы должны учитывать реальность". С точки зрения представителя администрации Трампа, лучшим способом решения этого вопроса является "дипломатия, переговоры и поиском компромиссов".

Ранее стало известно, что Путин хочет выторговать себе у Трампа. Журналист Оуэн Мэтьюс убежден, что по словам президента РФ становится понятно, чего на самом деле он стремится достичь в соглашении о мире в Украине.

Впоследствии сообщалось, что Рубио рассказал, как США будут заканчивать войну в Украине. Госсекретарь США заявил, что Белый дом работает над завершением войны в Украине, разделив процесс на два этапа.