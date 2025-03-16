Базар имени Путина: что хочет выторговать себе у Трампа российский диктатор

Related video

У Дональда Трампа и Владимира Путина совершенно разные стили ведения переговоров. Трамп заранее выстраивает свое предложение, заставляя все стороны подчиниться. Путин, напротив, торгуется. Он нагружает свои предложения надстройками, от которых можно отказаться в процессе достижения "да". Или, иначе, то, что Путин говорит, что хочет, и то, что он реально рассчитывает получить - две разные вещи.

На первый взгляд, первый ответ России на предложения США о 30-дневном прекращении огня в Украине содержит несколько основных условий, которые украинцы никогда не смогут проглотить. Прежде всего, Кремль требует международного признания того, что Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины теперь являются частью России. Учитывая, что Россия фактически не контролирует всю территорию последних четырех регионов, включая столицы Запорожской и Херсонской областей, Москва технически требует, чтобы Киев фактически уступил еще больше земли, чем уже потерял.

Добровольная передача Украиной еще большей территории Путину - это очевидный провал переговоров, и самое простое из требований Кремля, которое можно выбросить за борт. Но официальное признание перекройки международных границ Украины де-юре почти так же немыслимо. Хотя многие украинцы признают, что оккупированные территории никогда не будут возвращены, официальный раздел границ страны - это слишком сильное унижение.

К тому же, международные границы — это дело Организации Объединенных Наций. Существует множество разделов — наиболее известные из них Кипр, Палестина и Китай/Тайвань — которые до сих пор официально не признаны ООН. Другие новые государства, например, Южный Судан, Эритрея или даже Корея, не признаны своими соседями. Индия и Пакистан все еще спорят о Кашмире спустя 75 лет после обретения независимости. Поэтому требование Кремля о том, чтобы мир признал его недавно завоеванный суверенитет над оккупированной Украиной, вряд ли реалистично. Лучшее, на что может надеяться Москва — это обновленная версия формулы, уже согласованной на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года — соглашение Киева о "пересмотре" статуса оккупированных территорий через 15 лет.

Другие требования России уже были фактически согласованы на переговорах в Стамбуле — в частности, будущий нейтралитет Украины. Поскольку неизбежное членство в НАТО никогда не было реальной перспективой Украины ни с практической, ни с политической, ни с юридической точек зрения, уступка должна быть легкой. Все, что фактически сдается — это стремление Украины присоединиться к НАТО в будущем, а не реальная перспектива членства, которой не существует. На самом деле Украина была конституционно нейтральной с 2010 по 2015 год. Загвоздка в том, что нейтралитет вновь навязывается по требованию Москвы, а это является явным нарушением суверенитета Украины. Тем не менее, по словам четырех участников стамбульских переговоров, выход из НАТО — это цена, которую Киев готов заплатить за мир.

Стамбульским переговорам помешали два требования Кремля: "демилитаризация" и "денацификация" Украины. На практике это означало ограничение численности киевской армии и отмену законов, которые, по мнению Кремля, дискриминировали русскоязычных и оскорбляли память ветеранов Второй мировой войны.

Стамбульские переговоры весны 2022 Фото: haberturk.com

Ограничения на вооруженные силы Украины — в настоящее время не только крупнейшие в Европе, но и превосходящие по численности все постоянные армии Европейского союза и Великобритании вместе взятые — еще одно препятствие для заключения сделки. Но демилитаризованная зона в корейском стиле по обе стороны границы может стать приемлемым обходным путем, если только она будет намного глубже, чем 1,5-километровый буфер, предусмотренный Минскими соглашениями 2014-15 годов, которые соблюдались в основном с нарушениями.

Единственный по-настоящему новый вопрос на последних российско-американских переговорах, который не обсуждался в Стамбуле три года назад — это европейские миротворцы. Кремль был категорически против. Прямолинейный министр иностранных дел России Сергей Лавров с характерной для него категоричностью настаивал на том, что натовские войска не должны быть размещены в Украине.

Россия может увязнуть в Украине, но в военном отношении она остается непобежденной, как подчеркнул Путин — или, возможно, старший из его двойников — когда он появился в Курске в военной форме, чтобы отпраздновать разгром украинского вторжения после пяти месяцев боев. Трамп утверждает, что у него есть стратегия на случай, если Путин откажется пойти на сделку, в виде более болезненных санкций. И действительно, санкции против импортеров российской нефти и газа покалечат российскую экономику. Но это также приведет к резкому росту цен на энергоносители и лишит Европу пятой части нефти и газа, которые она продолжает импортировать из России.

Что в итоге? Путина нельзя принудить к подписанию мирного соглашения. Его также нельзя запугать, как бы ни хотелось Трампу. Он должен согласиться добровольно. В информационном документе, подготовленном примыкающим к ФСБ аналитическим центром и переданном вчера в Financial Times одной из европейских разведывательных служб, Кремлю рекомендуется занять гораздо более жесткую позицию. В качестве одного из требований предлагается "полный демонтаж" нынешнего украинского правительства, а также создание полностью демилитаризованных зон только на украинской стороне границы. По этим ястребиным стандартам Путин пока что относительно скромен в своих требованиях.

Наброски пути к миру — и препятствия на этом пути — теперь ясны. Они практически те же, что и на столе в Стамбуле — точно так же, как мало изменилась линия фронта с момента вывода российских войск из окрестностей Киева в апреле 2022 года. Тогда именно российская неуступчивость, а не послание Бориса Джонсона о европейской поддержке, стала причиной срыва переговоров и превращения вторжения в изнурительную трехлетнюю войну. В этот раз Трамп должен найти формулу, которая убедит или принудит Путина отказаться от своих фантазий о контроле над Украиной и, наконец, выбрать мир.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно