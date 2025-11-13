Согласно результатам расследования, проведенного Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), среди сокровищ, обнаруженных у известного украинского бизнесмена Тимура Миндича, есть туалет из чистого золота и шкафы, забитые мешками с купюрами номиналом 200 евро. Миндич является крупным игроком на рынке недвижимости, удобрений, банковских услуг и торговли алмазами, но наиболее известен как давний совладелец телекомпании "Квартал 95" Владимира Зеленского. 15-месячное расследование НАБУ по делу о коррупции "высокого уровня" в высших эшелонах политической элиты Украины, вероятно, будет иметь серьезные последствия для политического будущего Зеленского.

Согласно видео, опубликованному НАБУ на YouTube, их расследование сосредоточено на предполагаемых "откатах" от подрядчиков, нанятых для строительства укреплений для защиты энергетической инфраструктуры от российских ракет и дронов. По утверждению НАБУ, в коррупционной схеме на сумму 100 миллионов долларов участвовали крупные государственные предприятия, в том числе украинская национальная атомная энергетическая компания "Энергоатом". Помимо Миндича, среди подозреваемых находится бывший министр энергетики и министр юстиции Герман Галущенко. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, но заявляет, что "будет защищаться в судебном порядке и доказывать свою правоту". Было проведено 70 обысков, по результатам которых будут выдвинуты серьезные обвинения, хотя Миндич и несколько других основных подозреваемых бежали из Украины за несколько часов до обысков.

Сам Зеленский публично поддержал антикоррупционные меры, заявив в своем вечернем обращении к нации, что "должны быть вынесены приговоры", и призвав государственных чиновников "сотрудничать с НАБУ и правоохранительными органами". Однако Зеленский неизбежно столкнется с серьезными вопросами, поскольку подозрения падают на его близких союзников в политике и бизнесе. Кроме того, очень подозрительно, что всего четыре месяца назад Зеленский попытался поставить НАБУ и его родственное агентство САП под прямой контроль правительства, протащив быстро разработанный закон, лишающий эти агентства оперативной независимости. Действия Зеленского шокировали международных союзников Украины и вызвали крупные уличные демонстрации в центре Киева, которые стали первыми публичными протестами против правительства с начала войны. Под сильным давлением из Брюсселя и Вашингтона, а также со стороны киевских улиц, Зеленский в конце концов пошел на уступки. Прерванные расследования НАБУ и САП были возобновлены, что привело к политически опасным рейдам на этой неделе.

Похоже, что между независимыми антикоррупционными органами и ближайшим окружением Зеленского вот-вот разразится полномасштабная война, и последствия этого, скорее всего, будут плачевными. Служба безопасности Украины, известная как СБУ, лояльна Зеленскому и обладает значительной властью внутри страны благодаря контролю над судебной системой и тюрьмами. НАБУ и САП, с другой стороны, пользуются значительной политической и финансовой поддержкой со стороны европейских и американских правительств, а также оперативной помощью западных спецслужб. Это сочетание номинальной независимости и фактического контроля со стороны Запада побудило некоторых украинских политиков осудить НАБУ как инструмент иностранного господства. Украина превращается в "лишенную прав колонию, теряющую свой суверенитет", — жаловалась в августе бывший премьер-министр Юлия Тимошенко после того, как поддержала попытки лишить НАБУ независимости.

Пока что полный объем расследования НАБУ остается официально конфиденциальным. Но ряд недавних сообщений, в том числе в New York Times, свидетельствует о том, что коррупция глубоко укоренилась и затрагивает многих деятелей, связанных с Зеленским и "Кварталом 95". Возникают вопросы о том, как Fire Point, кастинг-агентство, работавшее над фильмами Зеленского до войны, получило многомиллионные государственные контракты на производство дронов для украинской армии. Fire Point, которому не предъявлено никаких обвинений, также производит недавно разработанную крылатую ракету большой дальности "Фламинго".

Печальным выводом из этой мрачной истории является то, что во многих отношениях Украина продолжает жить по тем же правилам, которые преобладали в бурные 1990-е годы при Леониде Кучме или в России Бориса Ельцина. После распада Советского Союза богатые бизнесмены стали обычным явлением, покупая контроль над элементами сил безопасности и заставляя их записывать частные разговоры между ведущими политиками или бизнес-конкурентами, а полученный "компромат" использовать в качестве политического инструмента. На этот раз игроком является поддерживаемое Западом НАБУ, которое сражается с поддерживаемым Зеленским СБУ, но пересечение коррупции и высокой политики вызывает удручающее ощущение типа путешествия "назад в будущее".

Многие сторонники Зеленского будут склонны списать эти обвинения на клевету со стороны Кремля. Действительно, обоснование Зеленского для его попытки взять НАБУ под свой контроль в июле было расплывчатым и никогда не подтверждалось фактами о проникновении России в НАБУ. Но при пристальном внимании Запада у Зеленского нет иного выбора, кроме как поддержать НАБУ в преследовании его ближайших союзников и деловых партнеров и смириться с последствиями для своей репутации и политической карьеры.

Образ золотого унитаза, обнаруженного в роскошном загородном особняке бывшего президента Виктора Януковича, стало символом коррупции, приведшей к знаковым протестам на Майдане в 2014 году. Высшая ирония заключается в том, что революция против владельцев золотых унитазов в конечном итоге привела к полномасштабной войне с Россией, прибыль от которой, по всей видимости, была использована для покупки еще большего количества золотых унитазов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

