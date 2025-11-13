Тема Деркача не раскрыта: что самое главное в деле "Мидас", но пока остается в тени

О том, что "Энергоатом" контролирует ныне предатель государства Деркач, в сфере говорили еще до полномасштабной войны. Еще когда "Энергоатомом" управлял Котин, а Галущенко был вице-президентом.

Обоих называли людьми Деркача. Но связь была довольно опосредованная, доказательств не было. И, честно, больше напоминало конспирологию.

Теперь доказательства есть. В принципе, их совокупность довольно убедительна.

В схеме фигурирует экс-помощник Деркача времен его нардепства — Миронюк. Который ныне был советником Галущенко сначала в Минэнерго, потом в Минюсте.

Прокурор САП на суде зачитывает один из записанных диалогов Цукермана (Шугармен) и Миронюка, где последний предполагает, что Галущенко — человек Деркача.

Он так предполагает, потому что Галущенко поехал на встречу с Деркачем, когда его назначили в "Энергоатом". И таких встреч "могло быть до 10-ти".

Все эти делишки по отмыванию средств происходили в офисе, который принадлежал семье экс-нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. И, я думаю, что "Двушка ушла на Москву", могла уйти именно для Деркача.

Но это — предположение.

И честно говоря, это, как по мне, самое важное в деле "Мидас".

Конечно, Миндич — это очень важно и ярко. Это близкий друг президента, и погоняло у него по делу смешное — "Карлсон", и НАБУ и САП его считают организатором схемы.

Однако, как по мне, Деркач, который внесен в санкционный список США как "российский агент с более чем десятилетним стажем" и, по данным СБУ, руководил в Украине агентурной сетью ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины, и который в 2020 году требовал привлечь нашу власть к ответственности "за вмешательство в выборы США" — еще ярче.

Я думаю, что кроме подозрений о создании преступной организации, должны быть параллельно исследованы материалы на наличие госизмены в отношении всех фигурантов. И отдельно исследована роль Деркача, потому что, как по мне — тема Деркача не раскрыта.

К тому же уже после того, как Чернышов всех их "спалил", Миндич был зол за это на него. Но, боялся, чтобы не вылез в деле именно Деркач, предполагаю.

Конечно!!!! СБУ должна заниматься отдельно изучением госизмены, а НАБУ отдельно вести свои кейсы. Ни в коем случае не имею в виду забирать дело в НАБУ. Потому что так у нас любят дела "хоронить". Как минимум, госизмену должны проработать, потому что 2-е министров с пленок — Галущенко, Гринкевич — являются членами СНБО. И да, это просто жесть, что часть основных фигурантов, включая Миндича, уже сбежали. Как всегда.

Но это очень хорошо, что остальные, включая 3-х министров — нет.

Хорошо, что их увольняют. Это необходимый минимум.

Как и пересмотр ролей импотентных наблюдательных советов, которые только получают неплохие деньги за фиг пойми что.

Как и должно быть, как минимум, отстранено руководство "Энергоатома".

Но, если вы еще планируете сохранить хотя бы минимальную легитимность в глазах граждан, то Галущенко, Гринчук, Миронюка, и Чернышова хоть на подвал сажайте, чтобы они таки не сбежали. И держите до приговора. Каким бы он ни был.

Я знаю, что потом нам из-за заключения ЕСПЧ придется им много денег заплатить, но оно того стоит. Не коллапс же власти во время обвала фронта устроить?

По баблу.

Почему "Энергоатом" заявил, что у них нет убытков от работы преступной организации? Думаю, потому что сбивали откаты Миндич, Галущенко и ко с компаний и бизнеса, который сотрудничал с "Энергоатомом", а не с самой компании.

Убытки, конечно, есть. Потому что маржа учитывалась в цены.

Как преступная группировка достигла ситуации на рынке, когда все тихонько "решают с ними"? Уверена, как и все барыги, использовали фамилию Зеленского, Ермака, благодаря Миндичу.

Во-вторых, они через Галущенко сбили практически всех руководителей энергокомпаний, которые им противостояли. Например, руководителя Оператора ГТС Сергея Макогона и руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого. А этот цирк с подозрением Кудрицкому именно вот сейчас, вероятно, мог состояться именно потому, что близилось объявление подозрения по делу "Мидас".

Потому что Кудрицкий — один из немногих, кто им реально противостоял. Не побоялся, как остальной рынок, а реально противостоял.

Интересно, Владимир Зеленский уже увидел, кто на самом деле провалил защиту энергетики, и извинится перед Кудрицким за свои слова: "он не защитил энергетику". Защитить от поражений на 100% невозможно, но все же, если бы процессом руководила не преступная группировка, шансов немного больше.

И еще одно по баблу.

Предположение!

Вот это вот "условия были, что надо занести БЭБ, СБУ и всем силовикам" — может быть не столько о "занести откат, чтобы их не трогали". Ну, то есть не вывести в Швейцарию 6 лямов евро, на которые построить имение сестре, как "Карлсон". А на "зарплаты".

Все же знают, что в огромном количестве госорганов чиновникам и клеркам доплачивают в конвертах? Это точно знает часть общественных активистов, которым должности предлагали. Это как раньше слугам (не знаю, есть ли сейчас это), только вот почти всем, кто отвечает за огромные госучреждения и компании или даже отрасли, но официальная ЗП у этих людей, как у доставщика Glovo.

Так вот, как по мне, именно это — ключ к решению проблемы. Даже во время войны. А не требовать у премьера эти ЗП еще уменьшить и официально установить на уровне ЗП доставщика. Это точно дешевле, чем все равно собирается "касса", но параллельно еще "решалы" себе имения настраивают в Козине и Швейцарии.

Да, я считаю, что именно это по крайней мере какой-то ключ к решению проблемы, а не создание "Правительства национального единства", прости господи. Потому что сейчас нормальные люди не идут на госслужбу и от нее шарахаются.

Думаю, что приговоры (если, дай Бог, будут) ждать нам годами. По Насирову 9 лет ждали. А навести хоть какой-то порядок в госуправлении надо бы на вчера.

И да, это все очень печально, потому что это ослабляет власть, и соответственно, государство перед врагом, и перед "любимыми партнерами", которые не факт, что через несколько дней не начнут требовать нас капитулировать. Опять не начнут.

И да, на фронте во время этого полного блядства — пздц. Об этом — отдельно. И влияние на фронт и обороноспособность дела Миндича — меня беспокоит больше всего.

