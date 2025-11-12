Схемы Миндича-Галущенко: последует ли за скандалом приватизация Энергоатома

Сейчас на волне скандала Миндича-Галущенко, в центре которого оказалась госкомпания "Энергоатом", пошли разговоры о ее приватизации. Экономист Павел Вернивский называет эту идею "идиотской" и предполагает, что она не решит никакой проблемы, но может породить нового олигарха.

Заметил, что после коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" начали снова возникать разговоры о приватизации.

Лично я считаю, что приватизация "Энергоатома" — это идиотское решение! И не потому, что я являюсь большим сторонником госкомпаний. А потому, что решение, которое предлагается, не решает существующую проблему. Оно создаст новые проблемы! Почему?

Основной актив "Энергоатома" — это атомные электростанции. И это очень капиталоемкий бизнес. Ключевой проблемой любого капиталоемкого бизнеса является высокий порог входа. Ну то есть, сначала надо построить эти атомные электростанции, а потом долгие годы ожидать возврата этих инвестиций, зарабатывая на их эксплуатации. Когда же вместо строительства таких объектов с нуля у бизнеса появляется опция не строить эти станции, а купить существующие, то вполне нормальным желанием бизнеса будет минимизация цены актива. Ведь чем меньше бизнес заплатит за актив, тем быстрее он окупит свои инвестиции и тем быстрее он начнет зарабатывать. Именно поэтому у нас появились олигархи. Потому что они покупали такой капиталоемкий бизнес по цене в десятки или даже сотни раз дешевле, чем он стоил на самом деле. С атомными станциями будет то же самое. Бизнес не любит делать капитальные инвестиции. И если на одной чаше весов будет стоять прибыль, а на другой будет стоять капитальный ремонт — будьте уверены, что бизнес выберет прибыль. Приватизация железнодорожных дорог в Великобритании обернулась серией катастроф из-за того, что бизнес не желал вкладывать деньги в ремонт дорог — поэтому правительство было вынуждено выделять субсидии на этот ремонт. Поставщик воды в Сан-Паулу выплачивает хорошие дивиденды, но не хочет ремонтировать сети водоснабжения. И из-за чего город периодически страдает от нехватки воды, хотя Бразилия обладает 15% запасов пресной воды в мире. Абсурд? И таких примеров вагон. Прибыль себе, убытки — государству. В последние годы было множество ситуаций, когда в жирные годы бизнес зарабатывал сверхприбыли, которые клал себе в карман. А когда же начинался какой-то кризис, то государство всегда было вынуждено платить за его убытки — потому что нельзя допустить банкротства стратегически важной компании. И если в западных странах такая ситуация наблюдается исключительно с частными компаниями, то у нас это будет с компанией, которую купили за бесценок, потом выдаивали из нее деньги, а потом еще и государство и общество заплатят за это...

