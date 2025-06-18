Вредные привычки Украины: 5 причин, почему государство буксует во время войны

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Сейчас в Украине есть много разных проблем, которые существенно снижают нашу эффективность, но я бы здесь выделил следующие.

Расфокусировка. Когда на государственном уровне существует большое количество приоритетов, противоречащих друг другу. Эти разные приоритеты распыляют дефицитные ресурсы. Распыляют внимание власти. Ну условно, сейчас президент проводит совещание по борьбе с "шахедами". А дальше едет на презентацию проекта "Покупай украинское". И вроде оба проекта важны, но переключение рычагов контроля с одного на другой приводит к тому, что предыдущий проект начинает буксовать. Более того, такая ситуация наблюдается на разных уровнях, из-за чего решение различных важных вопросов растягивается во времени Погоня за PR. Из-за хаоса в госаппарате и огромного количества приоритетов чиновники выбирают самые простые направления, которые могут дать лучший PR-эффект. Что опять же приводит к тому, что менее интересные с точки зрения пиара направления остаются без внимания. Суета. Огромная проблема менеджмента сверху, который хочет все контролировать и одновременно вместе с подопечными бегает от одной задачи к другой. Сегодня занимаемся вопросом внешней помощи — и все побежали этим вопросом заниматься. Завтра возник вопрос блокирования границ — и все переключились на эту задачу. Послезавтра соглашение с США — и снова переключение. И такая суета приводит к тому, что люди, ответственные за определенные направления, тратят кучу времени на другие, потому что так сказали сверху. Отсутствие координации. Начиная от распределения зон ответственности и заканчивая сотрудничеством как на уровне институтов, так и самих предприятий Статус-кво. В Украине есть очень большое количество политиков и участников рынка, которые привыкли к определенному довоенному положению вещей. В то же время требования войны диктуют условия, когда это статус-кво может быть разрушено. Поэтому для того, чтобы не допустить изменения статус-кво, эти люди готовы пожертвовать интересами государства.

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