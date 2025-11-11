Защиты энергообъектов в Украине нет: как так произошло и что надо было сделать
Интенсивные обстрелы инфраструктуры показали, что Украине так и не удалось создать эффективную защиту энергетических объектов. И экономист Павел Вернивский понимает, в чем причина — просто у нас, как всегда, махнули рукой на решение проблемы, надеясь, что пронесет — а теперь начинают искать виновного и обвинять друг друга.
Знаете в чем проблема нашей страны? Что все дружно забивают х.... на решение проблемы, думая, что пронесет. А потом, когда прилетает, то начинают искать крайнего.
Ну вот пример, возьмем то самое строительством инженерных сооружений для защиты энергетики.
Сейчас вся экспертиза по этому вопросу базируется на предположениях людей, которые столкнулись с этой проблемой только во время войны. И эти люди потом "методом проб и ошибок" пытаются найти какое-то универсальное решение. Причем и от ракет, и от "шахедов" одновременно.
Ну так это не работает и не будет работать!!! Потому что не может директор предприятия, министр или кто-нибудь стать мгновенно специалистом по оборонным сооружениям!!!
Разработкой и созданием оборонительных сооружений должны заниматься отдельные специалисты, инженеры!!! С конкретными расчетами, возможностью испытать эти проекты. И дальше, если этот проект прошел испытания, то требовать его внедрения на объектах!!!
И для этого должен быть ответственный человек на самом высшем уровне, который найдет этих специалистов. Поможет им получить все данные, провести испытания. Далее утвердить все на государственном уровне и в виде требований.
И в таком случае, у нас бы сейчас не было того хаоса с разным пониманием, как должно выглядеть сооружение, и взаимными обвинениями, чего защита не сработала.
