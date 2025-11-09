Российские ракеты угрожают атомным станциям: Украина оказалась на грани энергетической катастрофы

Российские ракеты и беспилотники направлены на подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Масштабная атака перегрузила украинскую противовоздушную оборону.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал удары "хорошо спланированными" и призвал провести срочное заседание совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

Сибига в Telegram Фото: Скриншот

"Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе", — заявил Сибига. Он призвал все государства, которые ценят ядерную безопасность, в частности Китай и Индию, требовать от РФ прекратить безрассудные атаки на атомные объекты.

Кроме того, удары уничтожили Змиевскую и Трипольскую тепловые электростанции, что привело к перебоям с электроснабжением в Харьковской, Киевской и других областях.

"Электростанции горят... сейчас производство электроэнергии сведено к нулю", — сообщила компания "Центрэнерго".

Сообщение "Центрэнерго" Фото: Скриншот

Напомним, атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру продолжаются уже несколько месяцев. Ракетные и беспилотные удары направлены на стратегические объекты, обеспечивающие питание атомных и тепловых электростанций, и имеют целью дестабилизацию энергосистемы страны. В результате этих действий сотни тысяч украинцев остаются без света, а восстановление поврежденных объектов требует значительных ресурсов и времени, подчеркивая серьезность угрозы для национальной и региональной энергетической безопасности.

