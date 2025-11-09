Російські ракети загрожують атомним станціям: Україна опинилася на межі енергетичної катастрофи

Російські ракети та безпілотники спрямовані на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Масштабна атака перевантажила українську протиповітряну оборону.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав удари "добре спланованими" і закликав провести термінове засідання ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії.

Сибіга у Telegram Фото: Скриншот

"Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі", – заявив Сибіга. Він закликав всі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай та Індію, вимагати від РФ припинити безрозсудні атаки на атомні об’єкти.

Крім того, удари знищили Зміївську та Трипільську теплові електростанції, що призвело до перебоїв з електропостачанням у Харківській, Київській та інших областях.

"Електростанції горять… наразі виробництво електроенергії зведене до нуля", – повідомила компанія "Центренерго".

Відео дня

Повідомлення "Центренерго" Фото: Скриншот

Нагадаємо, атаки на українську енергетичну інфраструктуру тривають уже кілька місяців. Ракетні та безпілотні удари спрямовані на стратегічні об’єкти, що забезпечують живлення атомних та теплових електростанцій, і мають на меті дестабілізацію енергосистеми країни. Внаслідок цих дій сотні тисяч українців залишаються без світла, а відновлення пошкоджених об’єктів потребує значних ресурсів та часу, підкреслюючи серйозність загрози для національної та регіональної енергетичної безпеки.

Як повідомляв Фокус, під час обстрілу 8 листопада росіяни атакували підстанції, які живлять Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції, здійснивши цілеспрямовані удари по об'єктах.

Фокус також писав, що 8 листопада у ПАТ "Центренерго" повідомили, що усі їхні ТЕЦ зупинилися після нічного обстрілу.