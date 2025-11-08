"Добре сплановані удари": росіяни атакували підстанції двох українських АЕС, — Сибіга

Під час обстрілу 8 листопада росіяни атакували підстанції, які живлять Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції, здійснивши цілеспрямовані удари по об'єктах.

У зв'язку з атаками на підстанції двох АЕС Україна закликала до термінового засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у мережі X.

"Під час сьогоднішніх атак Росія знову націлилася на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари", — наголосив посадовець.

За його словами, росіяни свідомо ставлять під загрозу ядерну безпеку не лише України, а й всієї Європи.

"Ми закликаємо терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб відреагувати на ці неприпустимі ризики", — закликав Сибіга.

Голова МЗС також звернувся до держав, які "цінують ядерну безпеку", зокрема до Індії та Китаю, аби ті "тиснули" на Кремль з вимогою припинити "безрозсудні атаки на ядерну енергетику". Сибіга наголосив, що вони можуть спричинити катастрофу.

Новина доповнюється…