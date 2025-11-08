В Україні масштабні затримки поїздів: рейси можуть запізнюватися майже на 5-6 годин

Збройні сили РФ 8 листопада атакували інфраструктуру "Укрзалізниці", що призвело до масштабних затримок поїздів. Деякі пасажирські рейси, що прямують у Харківському напрямку, можуть затримуватися на 5-6 годин.

Унаслідок російських ударів по Полтавській області було зафіксовано серйозні пошкодження залізничної інфраструктури. За даними "Укрзалізниці", на кількох станціях відсутнє електропостачання, а також пошкоджено контактну мережу на низці ділянок.

Через проблеми з електрикою рух поїздів на окремих напрямках можливий тільки під тягою тепловозів, а на деяких ділянках приміські поїзди змінюють маршрути.

Оновлені графіки та затримки поїздів

Станом на 8:00 ранку із затримкою слідуватимуть:

№ 720 Київ — Харків + 6:30 год.

№ 22/21 Харків — Львів + 2:30 год.

№ 111/112 Львів — Ізюм + 5 год.

№ 63/64 Львів — Харків + 5 год.

№ 103/104 Гусарівка — Львів + 4 год.

№ 17/18 Ужгород — Харків + 3:40 год.

№ 227/228 Гусарівка — Івано-Франківськ + 3:30 год.

Для пасажирів поїзда №725 "Інтерсіті+" Харків — Київ буде організовано посадку в Полтаві, куди їх доставлять електропоїздом. Аналогічна схема застосовується для поїзда №720 Київ — Харків: пасажири будуть довезені від Полтави до Харкова електропоїздом.

Поїзд №72/71 Львів — Павлоград тимчасово курсує до станції Самар-Дніпровський.

Приміські рейси в Полтавській і Харківській областях також прямуватимуть із запізненням до двох годин.

В "Укрзалізниці" повідомили, що вживаються всі можливі заходи для скорочення затримок. Актуальна інформація про рух поїздів доступна за посиланням, вказаним перевізником.

Нагадаємо, вранці 8 листопада Збройні сили РФ атакували Україну крилатими ракетами типу "Іскандер-К", через що прогриміли вибухи в низці областей. Під ударом, зокрема, опинилося місто Кременчук у Полтавській області.

