В Украине масштабные задержки поездов: рейсы могут опаздывать почти на 5-6 часов

Вооруженные силы РФ 8 ноября атаковали инфраструктуру "Укрзализныци", что привело к масштабным задержкам поездов. Некоторые пассажирские рейсы, следующие в Харьковском направлении, могут задерживаться на 5-6 часов.

В результате российских ударов по Полтавской области были зафиксированы серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры. По данным "Укрзализныци", на нескольких станциях отсутствует электроснабжение, а также повреждена контактная сеть на ряде участков.

Из-за проблем с электричеством движение поездов на отдельных направлениях возможно только под тягою тепловозов, а на некоторых участках пригородные поезда меняют маршруты.

Обновленные графики и задержки поездов

По состоянию на 8:00 утра с задержкой будут следовать:

№ 720 Киев — Харьков + 6:30 ч.

№ 22/21 Харьков — Львов + 2:30 ч.

№ 111/112 Львов — Изюм + 5 ч.

№ 63/64 Львов — Харьков + 5 ч.

№ 103/104 Гусаровка — Львов + 4 ч.

№ 17/18 Ужгород — Харьков + 3:40 ч.

№ 227/228 Гусаровка — Ивано-Франковск + 3:30 ч.

Для пассажиров поезда №725 "Интерсити+" Харьков – Киев будет организована посадка в Полтаве, куда их доставят электропоездом. Аналогичная схема применяется для поезда №720 Киев – Харьков: пассажиры будут довезены от Полтавы до Харькова электропоездом.

Поезд №72/71 Львов – Павлоград временно курсирует до станции Самар-Днепровский.

Пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской областях также будут следовать с опозданием до двух часов.

В "Укрзализныце" сообщили, что предпринимаются все возможные меры для сокращения задержек. Актуальная информация о движении поездов доступна по ссылке, указанной перевозчиком.

Напомним утром 8 ноября Вооруженные силы РФ атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Искандер-К", из-за чего прогремели взрывы в ряде областей. Под ударом, в частности, оказался город Кременчуг в Полтавской области.

