4 поездки на человека: В "Укрзализныце" рассказали о программе "УЗ-3000"

В "Укрзализныце" рассказали, что пилотный запуск состоится в декабре, с прифронтовых территорий. И программа "УЗ-3000" заработает в два этапа.

Пока планируется, что программа "УЗ-3000" будет действовать четыре месяца: январь-февраль и октябрь-ноябрь 2026 года. Ежемесячно по этой программе будет доступно до 250 тысяч мест, которые оставляют пустыми в менее популярных вагонах. Об этом председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский рассказал во время общения с журналистами, сообщает "Радио Свобода".

"Есть задача в декабре 2025 года заполотировать. Но это будет ограниченный пилот больше для прифронтовых общин. Потому что декабрь в целом является периодом высокого сезона, мы не можем очень много мест за километры предложить. А более активный период будет после именно праздников. Январь и февраль — это для нас традиционно низкий период", — сказал он.

Перцовский призвал местные общины и организаторов событий воспользоваться этой возможностью и организовывать путешествия в это время: "И вам хорошо, и нам это не создает дополнительных проблем".

"Для прифронтовых общин, там где есть социально важная потребность, в частности когда их обстреливают, много обесточиваний, дать людям возможность поддержать их и поехать — мы найдем уже определенные возможности в течение декабря", — сказал Перцовский.

Планируется, что на каждого пользователя будет по четыре поездки, или две поездки туда-обратно. Билет можно будет купить только на себя и на ребенка, чтобы предотвратить вмешательство "перекупов". Кроме идентификации через "Дію" также планируется ввести идентификацию через онлайн-банкинг.

Бесплатные километры по программе можно будет получить в приложении "Укрзализныци". Их можно будет потратить на конкретные непиковые рейсы.

"В среднем можно будет использовать до четырех поездок, но мы еще это решаем. Путешествия можно рассчитать в калькуляторе, который уже есть в приложении. Фокус будет на внепиковых рейсах, которые будут доступны в определенном количестве на конкретные направления", — пояснил Перцовский.

"Укрзализныця" предлагает, чтобы такой билет был полностью бесплатным. Сейчас решается вопрос, можно ли убрать минимальные платежи, вроде страхового, в одну-две гривны.

О программе "УЗ-3000"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки для всех украинцев, в рамках которой можно будет получить 3 тысячи бесплатных километров на путешествия "Укрзализныцей". Она входит в пакет более широкой "Зимней поддержки" для украинцев.

В компании объяснили, что бесплатными сделают именно 3 тысячи километров, поскольку это равно путешествию туда — обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине: "Запорожье — Ужгород — Запорожье".

Воспользоваться бесплатными километрами можно будет зимой, когда начинается менее активный сезон путешествий. Ожидается, что программа "УЗ-3000" "разгрузит" пиковый период, поскольку будет стимулировать путешествия в другое время. Программа не будет касаться вагонов I класса, СВ и международного сообщения.

Ранее о программе рассказывала премьер-министр Юлия Свириденко, по ее словам, "УЗ-3000" будет доступна всем украинцам и должна быть запущена с 1 декабря. Она будет действовать в течение четырех месяцев — в период, когда спрос на железнодорожные перевозки низкий, а расходы компании остаются высокими.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что "УЗ-3000" станет одной из программ зимней поддержки. Он пояснил, что украинцы получат по 3000 километров для поездок внутри страны.