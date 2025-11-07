Программа "УЗ-3000": Свириденко ответила, когда и кто получит бесплатные билеты (видео)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что анонсированная президентом программа "УЗ-3000" будет действовать в течение четырех месяцев. Она не будет финансироваться из примерно 13 миллиардов гривен, которые правительство выделило на поддержку "Укрзализныци".

Программа "УЗ-3000" будет доступна всем украинцам и должна быть запущена с 1 декабря. Она будет действовать в течение четырех месяцев — в период, когда спрос на железнодорожные перевозки низкий, а расходы компании остаются высокими. Об этом Свириденко рассказала во время заседания Верховной Рады 7 ноября.

Про "УЗ-3000" — с 56:00

"У нас в такие периоды, где есть низкий спрос, есть возможность обеспечить дополнительно билетами граждан", — пояснила она.

Премьер также рассказала, что сейчас цена билета для пассажира — меньше себестоимости перевозки. Ранее эти убытки компенсировались, но полномасштабная война внесла свои коррективы. В 2025 году на поддержку "Укрзализныци" государство выделило примерно 13 миллиардов гривен, а в 2025 году эта сумма составит не менее 15 миллиардов.

"И еще дополнительный ресурс ищет сама "Укрзализныця" за счет экономии расходов, за счет оптимизации своей деятельности", — отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что программа "УЗ-3000" будет реализоваться не за счет тех денег, которые выделили из бюджета на "Укрзализныцю".

"Это не связанные между собой вещи. Это очень важно понять", — добавила политик.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что "УЗ-3000" станет одной из программ зимней поддержки. Он пояснил, что украинцы получат по 3000 километров для поездок внутри страны. В СМИ подсчитали, что даже маршрут из Харькова в Ужгород с остановками в Киеве и Львове не превышает это расстояние. Все детали обещают раскрыть 15 ноября.

Член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил в Верховной Раде, что компанию нужно спасать, ведь Украина рискует ее потерять. По его словам, ранее убытки компенсировали грузовые перевозки, но эта система уже не работает, а внутренние резервы исчерпаны.