"Укрзалізниця" предоставит каждому украинцу 3000 км бесплатных поездок — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу транспортной поддержки "УЗ-3000", в рамках которой каждый украинец получит три тысячи километров бесплатных поездок "Укрзалізницею".

"УЗ-3000" станет одной программ зимней поддержки, которые заработают уже в декабре. Сейчас инициатива прорабатывается правительством, сообщил президент в своем обращении 1 ноября.

Обращение Владимира Зеленского

Владимир Зеленский отметил, что государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, поэтому "Укрзалізниця" должна дать "ощутимый ответ людям".

"Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов — Киев, Киев — Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно", — сказал украинский лидер.

Сколько путешествий можно совершить

Для наглядности портал "Новости.Live" привел примеры возможных маршрутов по программе "УЗ-3000":

из Киева во Львов — 541 км;

из Киева в Ужгород — 824 км;

из Харькова в Ужгород — 1 200 км;

из Одессы в Харьков — 670 км;

из Львова в Одессу — 790 км;

из Киева до Днепра — 480 км.

Как отмечают в издании, даже если проехать поездом из Харькова в Киев, затем во Львов и Ужгород, общее преодоленное расстояние составит всего 2 500 км.

Президент поручил правительству завершить подготовку программ зимней поддержки в ближайшие недели. Ожидается, что детали пакета будут обнародованы до 15 ноября.

Напомним, в рамках программы "Теплая зима" планируется единовременная выплата в размере 6 500 гривен накануне отопительного сезона 2025/26 годов.

Фокус также сообщал, что в государственном бюджете Украины на 2026 год планируют увеличить поддержку внутренне перемещенных лиц на 1,5 миллиарда гривен.