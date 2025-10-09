Украинцы могут получить помощь на отопительный сезон: кому заплатят 19 400 грн

В отопительный сезон украинцам, которые отапливают свои дома твердым топливом, государство предлагает деньги на дрова и уголь.

Пенсионный фонд Украины сообщил об условиях получения жилищных субсидий, льгот и единовременных денежных пособий на приобретение печного топлива, чтобы уменьшить расходы домохозяйств на отопление. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Деньги на покупку дров — кто в Украине получит финансовую помощь

В частности, для граждан, отапливающих жилье исключительно твердым топливом и не пользующихся централизованным отоплением, газом или электроэнергией, предусмотрена жилищная субсидия или льгота на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива. При этом такая помощь может предоставляться одновременно с субсидией или льготой на другие жилищно-коммунальные услуги, включая электроэнергию, газ для приготовления пищи, водоснабжение и вывоз мусора.

Жилищная субсидия на покупку топлива назначается один раз в год для одного отопительного сезона за личным обращением граждан. Для ее получения необходимо подать заявление и декларацию о доходах и расходах установленного образца. Льгота на приобретение топлива предоставляется один раз в год лицам, внесенным в Реестр тех, кто имеет право на льготы. Для этого необходимо заявление и справка о наличии в жилище печного отопления.

Назначение субсидии или льготы производится с учетом совокупного дохода семьи. В то же время, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших ветеранов и защитников Украины могут получить помощь независимо от доходов.

Отдельно для жителей территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях, предусмотрена возможность получить помощь на отопительный сезон на приобретение твердого печного топлива. Эти выплаты осуществляются на средства международных доноров, а перечень общин определяют областные военные администрации.

Размер такой денежной помощи прифронтовым регионам составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство и предоставляется на весь отопительный сезон единовременно.

