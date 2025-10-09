Українці можуть отримати допомогу на опалювальний сезон: кому заплатять 19 400 грн

В опалювальний сезон українцям, які опалюють свої оселі твердим паливом, держава пропонує гроші на дрова та вугілля.

Пенсійний фонд України повідомив про умови отримання житлових субсидій, пільг та одноразових грошових допомог на придбання пічного палива, щоб зменшити витрати домогосподарств на опалення. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Гроші на купівлю дров — хто в Україні отримає фінансову допомогу

Зокрема, для громадян, які опалюють житло виключно твердим паливом і не користуються централізованим опаленням, газом або електроенергією, передбачено житлову субсидію або пільгу на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива. При цьому така допомога може надаватися одночасно з субсидією або пільгою на інші житлово-комунальні послуги, включно з електроенергією, газом для приготування їжі, водопостачанням та вивезенням сміття.

Житлова субсидія на купівлю палива призначається один раз на рік для одного опалювального сезону за особистим зверненням громадян. Для її отримання необхідно подати заяву та декларацію про доходи і витрати встановленого зразка. Пільга на придбання палива надається один раз на рік особам, внесеним до Реєстру тих, хто має право на пільги. Для цього необхідна заява та довідка про наявність у житлі пічного опалення.

Призначення субсидії або пільги проводиться з урахуванням сукупного доходу сім'ї. Водночас, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих ветеранів і захисників України можуть отримати допомогу незалежно від доходів.

Окремо для мешканців територій, де тривають або тривали бойові дії в Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях, передбачена можливість отримати допомогу на опалювальний сезон на придбання твердого пічного палива. Ці виплати здійснюються за кошти міжнародних донорів, а перелік громад визначають обласні військові адміністрації.

Розмір такої грошової допомоги прифронтовим регіонам становить 19 400 гривень на одне домогосподарство і надається на весь опалювальний сезон одноразово.

