Проблеми з опаленням в Україні взимку: у яких містах очікується найгірша ситуація (відео)

Очікується, що майбутня зима буде складною через проблеми з опаленням. Критична ситуація можлива в Києві та Одесі, прогнозує енергоексперт Олександр Харченко.

Постійні масовані удари військ Росії по енергосистемі можуть позбавити тепла деякі українські міста. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко агентству "Укрінформ".

Українські інженери накопичили досвід у боротьбі з наслідками масованих атак

"Варвари реально можуть позбавити міста тепла, це найбільша небезпека", — додав він.

Проблеми можуть бути з тепловою генерацією в окремих містах. Приміром, у Кривому Розі ситуація з місцевим теплоенерго катастрофічна, і минулої зими тепло не подали в більш ніж 400 будинків, розповів аналітик.

Крім Києва та Одеси непростий стан справ очікується в прифронтових містах.

"В Охтирці знищили теплоцентраль. Під цією ж загрозою опиняються Харків, Суми та Чернігів", — зауважив Харченко.

Ризики регіональних атак ЗС РФ вкрай високі, але міжнародні партнери України допомогли сформувати потрібний обсяг резервів енергії, додав він.

Чималу роль відіграє і накопичений українськими інженерами досвід у боротьбі з наслідками масованих атак по енергооб'єктах. Буквально за одну годину відновлюються такі руйнування, на які на початку війни йшла щонайменше доба.

"Відпрацьовано всі механізми, аварійні бригади прекрасно знають, що робити", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, окупанти поспішають підключити Запорізьку АЕС до своєї енергомережі до початку опалювального сезону. Москва не хоче допустити, щоб окуповані райони залишилися без електроенергії.

Фокус також перераховував міста, які не готові до опалювального сезону 2025-2026. У Кривому Розі доведеться відремонтувати більшу частину тепломереж.