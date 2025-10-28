В Украине увеличат помощь переселенцам: кто сможет рассчитывать на жилье в 2026 году

В государственном бюджете Украины на 2026 год планируют увеличить поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 1,5 миллиарда гривен. Из них один миллиард направят на помощь для проживания, а еще 500 миллионов — на обеспечение жильем переселенцев в сельской местности.

Соответствующая поправка была принята после рассмотрения бюджета в первом чтении. Об этом сообщил народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека и председатель рабочей группы по вопросам жилья для ВПЛ Максим Ткаченко.

По словам депутата, спустя двенадцать лет войны в Украине по-прежнему остаются тысячи людей, которые были вынуждены покинуть свои дома в Луганске, Донецке и Крыму. Многие из них все еще ждут компенсацию за утраченное жилье, однако механизм выплат пока не создан.

Министерство развития общин и территорий уже анонсировало запуск первых компенсационных программ в 2026 году. В первую очередь помощь получат две категории граждан: участники боевых действий и люди с инвалидностью, полученной в результате войны.

Ткаченко подчеркнул, что компенсации нужны и тем, кто не имеет возможности вернуться домой даже после окончания войны. Российские войска полностью разрушили города Бахмут, Соледар, Северодонецк, Рубежное, Попасную, Лисичанск и множество других населенных пунктов.

Поэтому в парламенте предлагают альтернативное решение — обеспечить таких переселенцев жильем в сельской местности. Стоимость домов в селах, по словам депутата, колеблется от 120 до 300 тысяч гривен, что позволяет помочь большему числу семей.

"Это один из самых реальных вариантов — дать людям крышу над головой и возможность начать жизнь заново", — отметил Максим Ткаченко.

Ранее Фокус писал, что с 1 июля 2025 года внутренне перемещенные лица в Украине проходят дополнительные проверки для получения государственных выплат. Основным условием является проживание в Украине, а статус ВПЛ могут получить жители 13 областей, в частности Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской.

Также Фокус писал, что Украина вместе со Всемирным банком готовит программу для переселенцев, которая позволит приобрести жилье взамен утраченного. Помощь будут предоставлять поэтапно: сначала участникам боевых действий и семьям погибших, далее людям с инвалидностью, многодетным семьям и детям-сиротам, а затем другим категориям ВПЛ.