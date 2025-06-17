В Украине готовят новую программу поддержки ВПЛ с ВОТ: детали

Украина совместно со Всемирным банком рассматривает возможность запуска новой инициативы, направленной на поддержку переселенцев. Программа будет нацелена на то, чтобы помочь людям, вынужденным покинуть временно оккупированные территории, приобрести новое жилье взамен утраченного.

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Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба встретился с глобальным директором департамента по вопросам городского развития, устойчивости и земельных ресурсов Всемирного банка Мином Чжаном. Об этом сообщает Правительственный портал.

Алексей Кулеба выразил благодарность международным партнерам за поддержку Украины. По его словам, сегодня совместная инициатива HOPE (Housing Repair for People's Empowerment) стала одним из важнейших инструментов правительственной политики в сфере восстановления жилищного фонда.

"HOPE стал инструментом, который позволяет помогать быстро, прозрачно и в масштабах всей страны. Сегодня мы говорим о расширении этого проекта и готовим новые решения. Это о справедливости и о государственной ответственности", – отметил Алексей Кулеба.

Минэкономразвития представило новую инициативу по жилищной поддержке для внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных территорий. В рамках программы "єВідновлення" украинцам будут выдавать жилищные ваучеры, которые можно использовать для покупки жилья, внесения первого взноса по ипотеке или погашения кредита.

Помощь будет предоставляться поэтапно: сначала ее получат участники боевых действий и семьи погибших защитников, затем люди с инвалидностью, многодетные семьи и дети-сироты, а в завершающем этапе — остальные категории внутренне перемещенных лиц.

Напомним, в июне 2025 года ВПЛ в Украине продолжат получать ежемесячные денежные выплаты от государства. Правительство решило продолжить финансовую поддержку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ, которые защищают страну от российской агрессии, в июне 2025 года получат ряд дополнительных денежных выплат. Речь идет о шести ключевых видах таких доплат.