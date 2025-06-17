В Україні готують нову програму підтримки ВПО з ТОТ: деталі

Україна спільно зі Світовим банком розглядає можливість запуску нової ініціативи, спрямованої на підтримку переселенців. Програма буде націлена на те, щоб допомогти людям, вимушеним покинути тимчасово окуповані території, придбати нове житло замість втраченого.

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Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зустрівся з глобальним директором департаменту з питань міського розвитку, сталості та земельних ресурсів Світового банку Міном Чжаном. Про це повідомляє Урядовий портал.

Олексій Кулеба висловив вдячність міжнародним партнерам за підтримку України. За його словами, сьогодні спільна ініціатива HOPE (Housing Repair for People's Empowerment) стала одним із найважливіших інструментів урядової політики у сфері відновлення житлового фонду.

"HOPE став інструментом, який дає змогу допомагати швидко, прозоро і в масштабах усієї країни. Сьогодні ми говоримо про розширення цього проєкту і готуємо нові рішення. Це про справедливість і про державну відповідальність", — зазначив Олексій Кулеба.

Мінекономрозвитку презентувало нову ініціативу щодо житлової підтримки для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. У рамках програми "єВідновлення" українцям видаватимуть житлові ваучери, які можна використати для купівлі житла, внесення першого внеску за іпотекою або погашення кредиту.

Допомогу надаватимуть поетапно: спочатку її отримають учасники бойових дій і сім'ї загиблих захисників, потім люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї та діти-сироти, а на завершальному етапі — решта категорій внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, у червні 2025 року ВПО в Україні продовжать отримувати щомісячні грошові виплати від держави. Уряд вирішив продовжити фінансову підтримку для тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації.

Також повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ, які захищають країну від російської агресії, у червні 2025 року отримають низку додаткових грошових виплат. Йдеться про шість ключових видів таких доплат.