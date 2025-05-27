Виплати ВПО в Україні: на яку фінансову допомогу розраховувати в червні

У червні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні продовжать отримувати щомісячні грошові виплати від держави. Уряд вирішив продовжити фінансову підтримку для тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації.

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Про це повідомили в Національній соціальній сервісній службі України.

Ще в березні уряд ухвалив рішення продовжити програму підтримки переселенців до кінця вересня 2025 року. Це означає, що в червні допомогу надаватимуть автоматично — повторно подавати документи не потрібно, якщо ви вже отримували виплати раніше. Розмір допомоги зберігається без змін:

2 000 грн на місяць — для дорослих;

3 000 грн — для дітей і людей з інвалідністю.

Якщо ви — переселенець і раніше не отримували державну допомогу, у червні ви можете подати заявку через застосунок "Дія":

Оновіть застосунок до останньої версії. Увійдіть у розділ "Сервіси", натисніть "Послуги для ВПО", а потім "Допомога для ВПО". Вкажіть адресу проживання та підтвердіть геолокацію. Додайте дані про дітей (якщо є). Виберіть картку "єПідтримка" або відкрийте її в банку, що бере участь у програмі. Вкажіть тип допомоги та залиште свої контактні дані.

Якщо ваша сім'я не відповідає умовам для автоматичних виплат через рівень доходу, наявність депозитів або іншого житла, зверніться до найближчого ЦНАПу або відділення соціального захисту за місцем фактичного проживання.

Окрім щомісячних виплат, триває і державна допомога на оплату оренди житла для переселенців. Також працює програма "Прихисток", яка передбачає компенсації для власників помешкань, що безкоштовно приймають у себе ВПО.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.