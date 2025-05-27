Выплаты ВПЛ в Украине: на какую финансовую помощь рассчитывать в июне

В июне 2025 года внутренне перемещённые лица (ВПЛ) в Украине продолжат получать ежемесячные денежные выплаты от государства. Правительство решило продлить финансовую поддержку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

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Об этом сообщили в Национальной социальной сервисной службе Украины.

Еще в марте правительство приняло решение продлить программу поддержки переселенцев до конца сентября 2025 года. Это значит, что в июне помощь будет предоставляться автоматически — повторно подавать документы не потребуется, если вы уже получали выплаты ранее. Размер помощи сохраняется без изменений:

2 000 грн в месяц — для взрослых;

3 000 грн — для детей и людей с инвалидностью.

Если вы — переселенец и ранее не получали государственную помощь, в июне вы можете подать заявку через приложение «Дія»:

Обновите приложение до последней версии. Войдите в раздел "Сервисы", нажмите "Услуги для ВПЛ", а затем "Помощь для ВПЛ". Укажите адрес проживания и подтвердите геолокацию. Добавьте данные о детях (если есть). Выберите карту "еПідтримка" или откройте ее в банке, участвующем в программе. Укажите тип помощи и оставьте свои контактные данные.

Если ваша семья не соответствует условиям для автоматических выплат из-за уровня дохода, наличия депозитов или другого жилья, обратитесь в ближайший ЦНАП или отделение социальной защиты по месту фактического проживания.

Кроме ежемесячных выплат, продолжается и государственная помощь на оплату аренды жилья для переселенцев. Также работает программа "Прихисток", которая предусматривает компенсации для владельцев помещений, бесплатно принимающих у себя ВПЛ.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.