До 243 тис. грн: хто з військових має право на підвищені виплати в червні

Українські військовослужбовці Збройних сил, які захищають країну від російської агресії, у червні 2025 року отримають низку додаткових грошових виплат. Йдеться про шість ключових видів таких доплат.

Related video

Про це йдеться в наказі №556 Міністерства оборони.

Додаткові грошові винагороди в українській армії залежать від конкретних умов. Під час їх призначення беруть до уваги такі чинники:

вид діяльності військових;

регіон несення військової служби;

ступінь залученості до відсічі російській агресії.

Загалом передбачається виплата шести основних видів доплат до посадових окладів військовослужбовців.

Перший вид грошової винагороди в 100 тис. грн

Доплата в розмірі 100 тис. грн надається військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з противником на передовій. Право на цю виплату мають бійці, які забезпечують виконання заходів з національної безпеки і оборони, а також відсічі і стримування російської агресії на відповідних територіях, включно із захопленими ворогом районами. Така виплата зберігається для сімей полонених, зниклих безвісти бійців, а також у період лікування та реабілітації військових, які дістали поранення або травми під час захисту країни.

Другий вид додаткової доплати в 50 тис. грн

Військовослужбовці, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, штабів угруповань військ або штабів тактичних груп, розташованих у пункті управління оперативно-стратегічного угруповання військ на певних територіях, отримують виплату в розмірі 50 тис. грн. Йдеться про службу в зонах бойових дій, якщо цей пункт відповідає за оперативне управління військовими частинами. Перелік таких органів військового управління затверджується Головнокомандувачем Збройних сил або начальником Генерального штабу.

Третій вид винагороди в 30 тис. грн

Доплату в 30 тис. грн надають військовослужбовцям за виконання бойових або спецзавдань у межах бойових наказів. Йдеться про:

бійців, які несуть службу у складі угруповань військ Сил оборони країни, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу, які керують угрупованнями військ (сил);

військовослужбовців із низки протиповітряного "закриття неба" і наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури, згідно з бойовими розпорядженнями;

військових із всебічного забезпечення угруповань військ на території проведення бойових дій, згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

Четвертий вид доплати в 70 тис. грн

Додаткову виплату в 70 тис. грн нараховують військовим, які беруть участь у бойових діях на фронті або виконують завдання в тилу ворога.

При цьому така доплата не унеможливлює отримання 100 тис. грн додаткової винагороди бійцями за виконання певних бойових завдань.

П'ятий вид винагороди від 15 тис. до 30 тис. грн

Доплати до окладів від 15 тис. до 30 тис. грн надаються інструкторам у навчальних військових частинах.

Шостий вид доплати від 8 тис. до 20 тис. грн

Такий вид винагороди надають курсантам військових вищих навчальних закладів. Базовий розмір грошового забезпечення курсантів становить 8 тис. грн. Для відмінників випускного курсу та тих, хто проходить стажування, надають 20,1 тис. грн.

Зазначимо, у березні 2024 року Фокус писав про деталі отримання пенсії для всіх категорій громадян, які втратили годувальника, а не тільки про дітей. Йдеться, наприклад, про близьких родичів, які є людьми з інвалідністю, або про родичів, які доглядають за дітьми годувальника, віком до 8 років.

Нагадуємо, у травні "24 канал" порахував, яку зарплату потрібно мати, щоб отримувати пенсію 11 тис. грн.