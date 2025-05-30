До 243 тыс. грн: кто из военных имеет право на повышенные выплаты в июне

Украинские военнослужащие Вооруженных сил, защищающие страну от российской агрессии, в июне 2025 года получат ряд дополнительных денежных выплат. Речь идет о шести ключевых видах таких доплат.

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Об этом говорится в приказе №556 Министерства обороны.

Дополнительные денежные вознаграждения в украинской армии зависят от конкретных условий. При их назначении принимаются во внимание следующие факторы:

вид деятельности военных;

регион несения военной службы;

степень вовлеченности к отпору российской агрессии.

В целом предусматривается выплата шести основных видов доплат к должностным окладам военнослужащих.В целом предоставление шести ключевых видов доплат к должностным окладам военных.

Первый вид денежного вознаграждения в 100 тыс. грн

Доплата в размере 100 тыс. грн предоставляется военнослужащим, непосредственно участвующим в борьбе с противником на передовой. Право на эту выплату имеют бойцы, обеспечивающие выполнение мероприятий по национальной безопасности и обороне, а также отпору и сдерживанию российской агрессии на соответствующих территориях, включая захваченные врагом районы. Такая выплата сохраняется для семей пленных, пропавших без вести бойцов, а также в период лечения и реабилитации военных, получивших ранения или травмы в ходе защиты страны.

Второй вид дополнительной доплаты в 50 тыс. грн

Военнослужащие, выполняющие боевые задачи в составе органов военного управления, штабов группировок войск или штабов тактических групп, расположенных в пункте управления оперативно-стратегической группировки войск на определённых территориях, получают выплату в размере 50 тыс. грн. Речь идёт о службе в зонах боевых действий, если данный пункт отвечает за оперативное управление воинскими частями. Перечень таких органов военного управления утверждается Главнокомандующим Вооружённых сил или начальником Генерального штаба.

Третий вид вознаграждения в 30 тыс. грн

Доплату в 30 тыс. грн предоставляют военнослужащим за выполнение боевых или спецзаданий в рамках боевых приказов. Речь идет о:

бойцах, которые несут службу в составе группировок войск Сил обороны страны, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генерального штаба, управляющих группировками войск (сил);

военнослужащих из числа противовоздушного "закрытия неба" и наземной обороны объектов критической инфраструктуры, согласно боевым распоряжениям;

военных по всестороннему обеспечению группировок войск на территории проведения боевых действий, согласно боевым логистическим распоряжениям.

Четвертый вид доплаты в 70 тыс. грн

Дополнительную выплату в 70 тыс. грн начисляют военным, которые участвуют в боевых действиях на фронте или выполняют задачи в тылу врага.

При этом такая доплата не делает невозможным получение 100 тыс. грн дополнительного вознаграждения бойцами за выполнение определенных боевых задач.

Пятый вид вознаграждения от 15 тыс. до 30 тыс. грн

Доплаты к окладам от 15 тыс. до 30 тыс. грн предоставляются инструкторам в учебных воинских частях.

Шестой вид доплаты от 8 тыс. до 20 тыс. грн

Такой вид вознаграждения предоставляют курсантам военных высших учебных заведений. Базовый размер денежного обеспечения курсантов составляет 8 тыс. грн. Для отличников выпускного курса и тем, кто проходит стажировку, предоставляют 20,1 тыс. грн.

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