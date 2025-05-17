Неожиданная цифра: какую зарплату нужно иметь, чтобы пенсия была не менее 11 тыс. грн

На размер пенсии влияет множество факторов, включая возраст выхода на заслуженный отдых и уровень заработной платы. Необходимый размер дохода для формирования пенсии значительно варьируется в зависимости от возраста и накопленного трудового стажа.

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Об этом сообщает 24 Канал.

Например, если человек хочет уйти на пенсию в 60 лет и приобрел минимально необходимое количество стажа, чтобы получить выплату 11 тысяч гривен, по расчетам пенсионного калькулятора его зарплата должна достичь 31 377 гривен. Для другого возраста этот показатель значительно выше.

Если выход на пенсию запланирован в 63 года, то зарплата должна составлять 45 641 гривну. Для выхода на пенсию в 65 лет потребуется заработная плата в размере 66 940 гривен. В этом году минимальный необходимый стаж следующий:

лицо, которое хочет выйти на пенсию в 60 лет должно приобрести не менее 32 лет страхового стажа в 2025 году;

в 63 года – минимум 22 года страхового стажа;

в 65 лет – минимум 15 лет страхового стажа.

Все расчеты происходили именно с учетом того, что лицо приобрело минимально необходимое количество стажа для своего возраста.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.