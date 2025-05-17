Несподівана цифра: яку зарплату потрібно мати, щоб пенсія була не менше 11 тис. грн

На розмір пенсії впливає безліч чинників, включно з віком виходу на заслужений відпочинок і рівнем заробітної плати. Необхідний розмір доходу для формування пенсії значно варіюється залежно від віку та накопиченого трудового стажу.

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Про це повідомляє 24 Канал.

Наприклад, якщо людина хоче піти на пенсію в 60 років і набула мінімально необхідної кількості стажу, щоб отримати виплату 11 тисяч гривень, за розрахунками пенсійного калькулятора її зарплата має сягнути 31 377 гривень. Для іншого віку цей показник значно вищий.

Якщо вихід на пенсію заплановано у 63 роки, то зарплата має становити 45 641 гривню. Для виходу на пенсію в 65 років потрібна заробітна плата в розмірі 66 940 гривень. Цього року мінімальний необхідний стаж наступний:

особа, яка хоче вийти на пенсію у 60 років має набути щонайменше 32 роки страхового стажу у 2025 році;

у 63 роки — мінімум 22 роки страхового стажу;

у 65 років — мінімум 15 років страхового стажу.

Усі розрахунки відбувалися саме з урахуванням того, що особа набула мінімально необхідної кількості стажу для свого віку.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.