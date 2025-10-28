В Україні збільшать допомогу переселенцям: хто зможе розраховувати на житло у 2026 році

У державному бюджеті України на 2026 рік планують збільшити підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 1,5 мільярда гривень. Із них один мільярд спрямують на допомогу для проживання, а ще 500 мільйонів — на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості.

Відповідну поправку було ухвалено після розгляду бюджету в першому читанні. Про це повідомив народний депутат, член Комітету з питань прав людини та голова робочої групи з питань житла для ВПО Максим Ткаченко.

За словами депутата, через дванадцять років війни в Україні, як і раніше, залишаються тисячі людей, які були змушені покинути свої будинки в Луганську, Донецьку та Криму. Багато хто з них все ще чекає на компенсацію за втрачене житло, проте механізм виплат поки що не створено.

Міністерство розвитку громад і територій уже анонсувало запуск перших компенсаційних програм у 2026 році. Насамперед допомогу отримають дві категорії громадян: учасники бойових дій і люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Ткаченко підкреслив, що компенсації потрібні й тим, хто не має можливості повернутися додому навіть після закінчення війни. Російські війська повністю зруйнували міста Бахмут, Соледар, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну, Лисичанськ і безліч інших населених пунктів.

Тому в парламенті пропонують альтернативне рішення — забезпечити таких переселенців житлом у сільській місцевості. Вартість будинків у селах, за словами депутата, коливається від 120 до 300 тисяч гривень, що дає змогу допомогти більшій кількості сімей.

"Це один із найреальніших варіантів — дати людям дах над головою і можливість почати життя заново", — зазначив Максим Ткаченко.

Раніше Фокус писав, що з 1 липня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Україні проходять додаткові перевірки для отримання державних виплат. Основною умовою є проживання в Україні, а статус ВПО можуть отримати жителі 13 областей, зокрема Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської.

Також Фокус писав, що Україна разом зі Світовим банком готує програму для переселенців, яка дасть змогу придбати житло замість втраченого. Допомогу надаватимуть поетапно: спочатку учасникам бойових дій і сім'ям загиблих, далі людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям і дітям-сиротам, а потім іншим категоріям ВПО.