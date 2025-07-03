Переселенців перевірятимуть і позбавлятимуть грошей: кого це торкнеться вже з 1 липня

Внутрішньо переміщені особи в Україні мають право на державну фінансову підтримку, включно з виплатами ВПО. Починаючи з 1 липня 2025 року, для цієї категорії громадян введуть додаткові перевірки.

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Головною умовою для отримання виплат є те, що громадянин не залишає територію України, а шукає безпечніше місце для проживання всередині країни. Про це повідомив керуючий партнер Адвокатського Об'єднання "Віннер Партнерс" адвокат Сергій Литвиненко в коментарі "УНІАН".

За його словами, ВПО можуть стати жителі таких областей:

Волинської;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Житомирській;

Запорізькій;

Київської;

Київської;

Луганській;

Миколаївській;

Одеській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

Юрист нагадав, що для осіб із таким статусом передбачені виплати ВПО — повнолітнім особам щомісяця виплачують 2 тисячі гривень, а дітям і повнолітнім, які мають інвалідність — 3 тисячі гривень.

Адвокат також зазначає, що ВПО можуть не надавати виплати за основним боргом іпотечного кредиту та нарахованими відсотками, якщо нерухомість, наприклад квартира, розташована на тимчасово окупованій території.

У разі наявності обґрунтованих причин відсутності (наприклад, службове відрядження, хвороба, смерть членів сім'ї тощо) одержувача виплат за місцем проживання/перебування протягом 30 календарних днів після проведення перевірки він повинен подати до органу соціального захисту населення заяву про відновлення виплати допомоги з підтверджувальними документами.

Нагадаємо, у червні 2025 року ВПО в Україні продовжать отримувати щомісячні грошові виплати від держави. Уряд вирішив продовжити фінансову підтримку для тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації.

Також повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ, які захищають країну від російської агресії, у червні 2025 року отримають низку додаткових грошових виплат. Йдеться про шість ключових видів таких доплат.