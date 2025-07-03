Переселенцев будут проверять и лишать денег: кого это коснется уже с 1 июля

Внутренне перемещённые лица в Украине имеют право на государственную финансовую поддержку, включая выплаты ВПЛ. Начиная с 1 июля 2025 года, для этой категории граждан введут дополнительные проверки.

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Главным условием для получения выплат является то, что гражданин не покидает территорию Украины, а ищет более безопасное место для проживания внутри страны. Об этом сообщил управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс" адвокат Сергей Литвиненко в комментарии "УНИАН".

По его словам, ВПЛ могут стать жители таких областей:

Волынской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Житомирской;

Запорожской;

Киевской;

Киевской;

Луганской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Юрист напомнил, что для лиц с таким статусом предусмотрены выплаты ВПЛ — совершеннолетним лицам ежемесячно выплачивают 2 тысячи гривен, а детям и совершеннолетним, которые имеют инвалидность — 3 тысячи гривен.

Адвокат также отмечает, что ВПЛ могут не предоставлять выплаты по основному долгу ипотечного кредита и начисленным процентам, если недвижимость, например квартира, расположена на временно оккупированной территории.

В случае наличия обоснованных причин отсутствия (например, служебная командировка, болезнь, смерть членов семьи и т. п.) получателя выплат по месту жительства/пребывания в течение 30 календарных дней после проведения проверки он должен подать органу социальной защиты населения заявление о возобновлении выплаты помощи с подтверждающими документами.

Напомним, в июне 2025 года ВПЛ в Украине продолжат получать ежемесячные денежные выплаты от государства. Правительство решило продолжить финансовую поддержку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ, которые защищают страну от российской агрессии, в июне 2025 года получат ряд дополнительных денежных выплат. Речь идет о шести ключевых видах таких доплат.