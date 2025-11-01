"Укрзалізниця" надасть кожному українцю 3000 км безкоштовних поїздок — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський анонсував програму транспортної підтримки "УЗ-3000", в рамках якої кожен українець отримає три тисячі кілометрів безкоштовних поїздок "Укрзалізницею".

"УЗ-3000" стане однією програм зимової підтримки, які запрацюють уже в грудні. Наразі ініціатива пропрацьовується урядом, повідомив президент у своєму зверненні 1 листопада.

Звернення Володимира Зеленського

Володимир Зеленський наголосив, що держава підтримує сферу пасажирських перевезень, тому "Укрзалізниця" має дати "відчутну відповідь людям".

"Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів — Київ, Київ — Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно", — сказав український лідер.

Скільки подорожей можна здійснити

Для наочності портал "Новини.Live" навів приклади можливих маршрутів за програмою "УЗ-3000":

з Києва до Львова — 541 км;

з Києва до Ужгорода — 824 км;

з Харкова до Ужгорода — 1 200 км;

з Одеси до Харкова — 670 км;

зі Львова до Одеси — 790 км;

з Києва до Дніпра — 480 км.

Як зазначають у виданні, навіть якщо проїхати потягом з Харкова у Київ, потім у Львів та Ужгород, загальна подолана відстань становитиме лише 2 500 км.

Президент доручив уряду завершити підготовку програм зимової підтримки найближчими тижнями. Очікується, що деталі пакету будуть оприлюднені до 15 листопада.

Нагадаємо, у межах програми "Тепла зима" планується одноразова виплата в розмірі 6 500 гривень напередодні опалювального сезону 2025/26 років.

Фокус також повідомляв, що у державному бюджеті України на 2026 рік планують збільшити підтримку внутрішньо переміщених осіб на 1,5 мільярда гривень.