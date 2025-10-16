Українці зможуть отримати 6500 грн взимку: хто в списках

Кабінет міністрів готує нову фінансову підтримку для соціально вразливих українців.

У межах програми "Тепла зима" планується одноразова виплата в розмірі 6 500 гривень напередодні опалювального сезону 2025/26 років. Про це йдеться в проєкті постанови уряду.

За планами чиновників, допомогу отримають близько 660 тисяч громадян, на що з державного бюджету буде виділено 4,3 млрд гривень. Особлива увага приділяється сім'ям із дітьми, пенсіонерам і людям з інвалідністю, які особливо гостро відчувають підвищення витрат у зимовий період.

Виплати отримають, зокрема, діти з-поміж внутрішньо переміщених осіб — понад 250 тисяч осіб, люди з інвалідністю I групи серед переселенців — близько 13 тисяч, а також самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд, — 17,5 тисячі осіб.

Крім того, підтримку нададуть дітям під опікою та піклуванням, дітям-сиротам і дітям з інвалідністю, які проживають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також дітям із малозабезпечених сімей. Загалом під цю категорію підпадає понад 335 тисяч дітей.

Фінансова допомога перераховуватиметься за рахунок коштів Міністерства соціальної політики. Гроші можна буде отримати на спеціальний рахунок або на віртуальну картку "Дія.Картка" та використати впродовж 180 днів з моменту зарахування.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України повідомив про умови отримання житлових субсидій, пільг та одноразових грошових допомог на придбання пічного палива, щоб зменшити витрати домогосподарств на опалення.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, для яких міст майбутня зима може стати найважчою. За його словами, Росія реально може позбавити їх тепла, і це — "найбільша небезпека".