Украинцы смогут получить 6500 грн зимой: кто в списках

Кабинет министров готовит новую финансовую поддержку для социально уязвимых украинцев.

В рамках программы "Теплая зима" планируется единовременная выплата в размере 6 500 гривен накануне отопительного сезона 2025/26 годов. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

По планам чиновников, помощь получат около 660 тысяч граждан, на что из государственного бюджета будет выделено 4,3 млрд гривен. Особое внимание уделяется семьям с детьми, пенсионерам и людям с инвалидностью, которые особенно остро ощущают повышение расходов в зимний период.

Выплаты получат, в частности, дети из числа внутренне перемещенных лиц — более 250 тысяч человек, люди с инвалидностью I группы среди переселенцев — около 13 тысяч, а также одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход, — 17,5 тысячи человек.

Кроме того, поддержку предоставят детям под опекой и попечительством, детям-сиротам и детям с инвалидностью, проживающим в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также детям из малообеспеченных семей. Всего под эту категорию подпадает более 335 тысяч детей.

Финансовая помощь будет перечисляться за счет средств Министерства социальной политики. Деньги можно будет получить на специальный счет или на виртуальную карту "Дія.Картка" и использовать в течение 180 дней с момента зачисления.

Напомним, что Пенсионный фонд Украины сообщил об условиях получения жилищных субсидий, льгот и единовременных денежных пособий на приобретение печного топлива, чтобы уменьшить расходы домохозяйств на отопление.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, для каких городов предстоящая зима может стать самой тяжелой. По его словам, Россия реально может лишить их тепла, и это — "самая большая опасность".