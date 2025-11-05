Железная дорога в Украине может остановиться: Лещенко пожаловался на миллиардные убытки "УЗ" (видео)

5 ноября в Верховной Раде выступил член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Он заявил, что железную дорогу надо спасать, и одновременно заверил, что программа "УЗ-3000" ситуацию не ухудшает.

Заседание в среду началось с выступления Лещенко. Накануне Рада проголосовала за то, чтобы его вызвать в парламент. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Свою речь хочу начать с простого призыва. 3,5 года "Укрзализныця" спасала Украину во время войны, и теперь время помочь "Укрзализныце" выстоять в этот сложный период. (...) Спасайте железную дорогу, она всем еще нам понадобится", — сказал член Наблюдательного совета.

Он подчеркнул, что внутренние резервы для компенсации убытков уже исчерпаны.

"И либо мы все начнем принимать для этого меры, либо потеряем нашу компанию. Что же случилось? Все годы в Украине у нас была система, когда убытки пассажирских перевозок компенсировались за счет грузовых", — пояснил Лещенко.

По его словам, эта система работала до полномасштабной войны. Однако за последние 5 лет было потеряно 49% грузовых перевозок, и "ситуация вряд ли улучшится". Для компенсации убытков компании нужна помощь налогоплательщиков Украины.

"Чистый убыток за 9 месяцев железной дороги составляет 7 миллиардов 195 миллионов гривен. Убытки "пассажирки" в прошлом году — 18 миллиардов", — подчеркнул представитель "Укрзализныци".

Он сообщил, что исправить ситуацию помогут три шага. Первый из них — внутренняя оптимизация железной дороги, продажа лома может дать до 10 миллиардов. Еще 16 миллиардов нужны из бюджета, чтобы компенсировать убытки. Третий шаг — это индексация грузовых тарифов, которой "не избежать".

"Но надо это делать постепенно для того, чтобы не было шоков для промышленности. В два этапа", — отметил Лещенко.

По подсчетам "Укрзализныци", если провести индексацию в 2026 году, это может принести 22,6 миллиарда. Цены предлагают повысить с 1 января и с 1 июля — сначала на 27,5%, а затем еще на 11%.

Также компания планирует поднимать "динамическое ценообразование" для СВ и первого класса "Интерсити".

Член Наблюдательного совета прокомментировал и программу "УЗ-3000".

"Покрытие убытков за бюджетные средства, за счет налогоплательщиков, не касается программы "УЗ-3000". Это две параллельных истории", — заверил он.

Как пояснил Лещенко, с одной стороны "Укрзализныця" испытывает хронические убытки из-за пассажирских перевозок, а с другой стороны имеет неиспользованный ресурс железной дороги. Иногда речь идет о почти 700 тысяч мест в месяц. 200-250 тысяч мест компания готова выделить для бесплатного пользования в непиковые периоды.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "УЗ-3000" станет одной из программ зимней поддержки, которые заработают уже в декабре. Идея заключается в том, что каждый украинец получит три тысячи бесплатных километров для поездок "Укрзализныцей". Выбрать маршруты можно будет в пределах Украины.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский предупредил, что этот отопительный сезон в Украине уже можно считать самым тяжелым. Он призвал украинцев готовиться к худшим сценариям, продумать альтернативное отопление и резервные источники электроэнергии.