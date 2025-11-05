Залізниця в Україні може зупинитись: Лещенко поскаржився на мільярдні збитки "УЗ" (відео)

5 листопада у Верховній Раді виступив член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Він заявив, що залізницю треба рятувати, і водночас запевнив, що програма "УЗ-3000" ситуацію не погіршує.

Засідання у середу розпочалося з виступу Лещенка. Напередодні Рада проголосувала за те, щоб його викликати в парламент. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

"Свою промову хочу почати з простого заклику. 3,5 року "Укрзалізниця" рятувала Україну під час війни, і тепер час допомогти "Укрзалізниці" вистояти в цей складний період. (…) Рятуйте залізницю, вона всім ще нам знадобиться", — сказав член Наглядової ради.

Він наголосив, що внутрішні резерви для компенсації збитків вже вичерпані.

"І або ми всі почнемо вживати для цього заходів, або втратимо нашу компанію. Що ж трапилось? Всі роки в Україні у нас була система, коли збитки пасажирських перевезень компенсувались за рахунок вантажних", — пояснив Лещенко.

Відео дня

З його слів, ця система працювала до повномасштабної війни. Однак за останні 5 років було втрачено 49% вантажних перевезень, і "ситуація навряд чи покращиться". Для компенсації збитків компанії потрібна допомога платників податків України.

"Чистий збиток за 9 місяців залізниці становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень. Збитки "пасажирки" в минулому році — 18 мільярдів", — наголосив представник "Укрзалізниці".

Він повідомив, що виправити ситуацію допоможуть три кроки. Перший з них — внутрішня оптимізація залізниці, продаж брухту може дати до 10 мільярдів. Ще 16 мільярдів потрібні з бюджету, щоб компенсувати збитки. Третій крок — це індексація вантажних тарифів, якої "не уникнути".

"Але треба це робити поступово для того, щоб не було шоків для промисловості. У два етапи", — зазначив Лещенко.

За підрахунками "Укрзалізниці", якщо провести індексацію у 2026 році, це може принести 22,6 мільярда. Ціни пропонують підвищити з 1 січня і з 1 липня — спочатку на 27,5%, а потім ще на 11%.

Також компанія планує підіймати "динамічне ціноутворення" для СВ та першого класу "Інтерсіті".

Член Наглядової ради прокоментував і програму "УЗ-3000".

"Покриття збитків за бюджетні кошти, коштом платників податків, не стосується програми "УЗ-3000". Це дві паралельних історії", — запевнив він.

Як пояснив Лещенко, з одного боку "Укрзалізниця" зазнає хронічних збитків через пасажирські перевезення, а з іншого боку має невикористаний ресурс залізниці. Іноді йдеться про майже 700 тисяч місць на місяць. 200-250 тисяч місць компанія готова виділити для безплатного користування у непікові періоди.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що "УЗ-3000" стане однією з програм зимової підтримки, які запрацюють уже в грудні. Ідея полягає у тому, що кожен українець отримає три тисячі безплатних кілометрів для поїздок "Укрзалізницею". Обрати маршрути можна буде в межах України.

Заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський попередив, що цей опалювальний сезон в Україні вже можна вважати найважчим. Він закликав українців готуватись до найгірших сценаріїв, продумати альтернативне опалення та резервні джерела електроенергії.