Програма "УЗ-3000": Свириденко відповіла, коли і хто отримає безплатні квитки (відео)

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що анонсована президентом програма "УЗ-3000" буде діяти впродовж чотирьох місяців. Вона не буде фінансуватись з приблизно 13 мільярдів гривень, які уряд виділив на підтримку "Укрзалізниці".

Програма "УЗ-3000" буде доступна усім українцям і має бути запущена з 1 грудня. Вона діятиме протягом чотирьох місяців — у період, коли попит на залізничні перевезення низький, а витрати компанії залишаються високими. Про це Свириденко розповіла під час засідання Верховної Ради 7 листопада.

"У нас в такі періоди, де є низький попит, є можливість забезпечити додатково квитками громадян", — пояснила вона.

Прем'єрка також розповіла, що нині ціна квитка для пасажира — менша за собівартість перевезення. Раніше ці збитки компенсувались, але повномасштабна війна внесла свої корективи. У 2025 році на підтримку "Укрзалізниці" держава виділила приблизно 13 мільярдів гривень, а у 2025 році ця сума становитиме щонайменше 15 мільярдів.

"І ще додатковий ресурс шукає сама "Укрзалізниця" за рахунок економії видатків, за рахунок оптимізації своєї діяльності", — зауважила Свириденко.

Вона підкреслила, що програма "УЗ-3000" буде реалізуватись не коштом тих грошей, які виділили з бюджету на "Укрзалізницю".

"Це не пов'язані між собою речі. Це дуже важливо зрозуміти", — додала політикиня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що "УЗ-3000" стане однією з програм зимової підтримки. Він пояснив, що українці отримають по 3000 кілометрів для поїздок всередині країни. У ЗМІ підрахували, що навіть маршрут з Харкова в Ужгород з зупинками у Києві та Львові не перевищує цю відстань. Усі деталі обіцяють розкрити 15 листопада.

Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив у Верховній Раді, що компанію потрібно рятувати, адже Україна ризикує її втратити. З його слів, раніше збитки компенсували вантажні перевезення, але ця система вже не працює, а внутрішні резерви вичерпані.