4 поїздки на людину: В "Укрзалізниці" розповіли про програму "УЗ-3000"

В "Укрзалізниці" розповіли, що пілотний запуск відбудеться у грудні, з прифронтових територій. І програма "УЗ-3000" запрацює у два етапи.

Поки що планується, що програма "УЗ-3000" діятиме чотири місяці: січень-лютий та жовтень-листопад 2026 року. Щомісяця за цією програмою буде доступно до 250 тисяч місць, які залишають пустими в менш популярних вагонах. Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповів під час спілкування із журналістами, повідомляє "Радіо Свобода".

"Є задача в грудні 2025 року запілотувати. Але це буде обмежений пілот більше для прифронтових громад. Тому що грудень загалом є періодом високого сезону, ми не можемо дуже багато місць за кілометри запропонувати. А більш активний період буде після саме свят. Січень та лютий — це для нас традиційно низький період", — сказав він.

Перцовський закликав місцеві громади та організаторів подій принагідно скористатися цією можливістю та організовувати подорожі у цей час: "І вам добре, і нам це не створює додаткових проблем".

"Для прифронтових громад, там де є соціально важлива потреба, зокрема коли їх обстрілюють, багато знеструмлень, дати людям можливість підтримати їх і поїхати — ми знайдемо вже певні можливості протягом грудня", — сказав Перцовський.

Планується, що на кожного користувача буде по чотири поїздки, або дві поїздки туди-назад. Квиток можна буде купити лише на себе та на дитину, аби запобігти втручанням "перекупів". Окрім ідентифікації через "Дію" також планується запровадити ідентифікацію через онлайн-банкінг.

Безплатні кілометри за програмою можна буде отримати у застосунку "Укрзалізниці". Їх можна буде витратити на конкретні непікові рейси.

"В середньому можна буде використати до чотирьох поїздок, але ми ще це вирішуємо. Подорожі можна розрахувати в калькуляторі, який уже є в застосунку. Фокус буде на позапікових рейсах, які будуть доступні в певній кількості на конкретні напрямки", – пояснив Перцовський.

"Укрзалізниця" пропонує, аби такий квиток був повністю безплатним. Нині вирішується питання, чи можна прибрати мінімальні платежі, на кшталт страхового, в одну-дві гривні.

Про програму "УЗ-3000"

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки для всіх українців, у межах якої можна буде отримати 3 тисячі безоплатних кілометрів на подорожі "Укрзалізницею". Вона входить у пакет ширшої "Зимової підтримки" для українців.

У компанії пояснили, що безоплатними зроблять саме 3 тисячі кілометрів, оскільки це дорівнює подорожі туди — зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні: "Запоріжжя — Ужгород — Запоріжжя".

Скористатися безплатними кілометрами можна буде взимку, коли починається менш активний сезон подорожей. Очікується, що програма "УЗ-3000" "розвантажить" піковий період, оскільки стимулюватиме подорожі в інший час. Програма не стосуватиметься вагонів I класу, СВ та міжнародного сполучення.

Раніше про програму розповідала прем'єр-міністерка Юлія Свириденка, за її словами, "УЗ-3000" буде доступна усім українцям і має бути запущена з 1 грудня. Вона діятиме протягом чотирьох місяців — у період, коли попит на залізничні перевезення низький, а витрати компанії залишаються високими.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що "УЗ-3000" стане однією з програм зимової підтримки. Він пояснив, що українці отримають по 3000 кілометрів для поїздок всередині країни.