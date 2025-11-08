Раздались взрывы: россияне под утро атаковали Украину крылатыми ракетами

Под утро 8 ноября россияне атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Искандер-К", из-за чего прогремели взрывы в ряде областей. Под ударом в частности оказался город Кременчуг на Полтавщине.

Воздушная тревога из-за угрозы ударов крылатых ракет была объявлена в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой Черкасской и Черниговской областях. Фокус собрал все, что известно об утреннем обстреле россиян.

Около 06:25 часов мониторинговые каналы сообщили о вхождении крылатых ракет в воздушное пространство Украины. По предварительной информации, враг осуществил пуски крылатых ракет типа "Искандер-К" под утро.

Скоростные цели залетали в воздушное пространство через Сумскую область, двигаясь в направлении Полтавщины. Часть крылатых ракет держала курс на Киевскую область, в частности на Бровары и столицу, предупредили мониторинговые каналы.

Другая часть крылатых ракет взяла курс на Кременчуг в Полтавской области, сообщили Воздушные силы. Вскоре в городе прогремела серия взрывов, информировал корреспондент Фокуса.

Ракеты из Киевской области вместо этого двигались в направлении Житомирской области. Параллельно новые группы крылатых ракет заходили в воздушное пространство Украины через Сумскую область, отметили Воздушные силы.

Около 06:35 еще группа крылатых ракет двигалась в направлении Кременчуга. В городе прогремела серия повторных взрывов, отметил корреспондент Фокуса.

Около 06:45 мониторинговые каналы сообщили о доразведке воздушного пространства Украины на наличие вражеских ракет.

Информации о последствиях утренней ракетной атаки на момент публикации не поступало.

Стоит заметить, что ночью россияне также массированно атаковали Кременчуг ударными беспилотниками. Корреспондент Фокуса сообщал о серии мощных взрывов в городе и перебоях с электричеством после взрывов в ряде районов Кременчуга.

По данным Горишнеплавновского городского совета, враг атаковал несколько энергетических объектов на Полтавщине, из-за чего в городе Горишние Плавни Кременчугского района исчезло электроснабжение.

"Город переходит в режим чрезвычайной ситуации", — отметили в городском совете, добавив впоследствии, что быстрого восстановления поставок энергии пока не ожидается.

Напомним, из-за российских обстрелов в ночь на 8 ноября в Украине введены экстренные отключения света.

Также под утро россияне повторно атаковали Украину "Шахедами", из-за чего в столице поднялся пожар.