Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света после атаки россиян

Россияне в очередной раз комбинированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в ряде областей, из-за чего в регионах введены экстренные отключения света.

Из-за этого графики веерных отключений света для стабилизации ситуации, введенные накануне, перестают действовать. Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук на своей странице в Facebook ночью 8 ноября.

"Враг снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии", — отметила чиновница.

Аварийные отключения по Украине отменят тогда, когда будет стабилизирована ситуация в энергосистеме, добавила Гринчук. Над ликвидацией последствий российских ударов по украинской инфраструктуре спасатели и энергетики будут работать как только позволит ситуация с безопасностью, поскольку сейчас по областям продолжается воздушная тревога из-за угрозы повторных ударов ВС РФ.

В Украине введены экстренные отключения света: где будут выключать электричество

Перед этим в "Укрэнерго" дали указание о введении аварийных графиков отключения света в ряде регионов, как сообщили на сайте ДТЭК.

По информации от ДТЭК, экстренные отключения сейчас введены в следующих областях:

Киевская область (и в столице);

Днепропетровская область;

Черкасская область;

Кировоградская область.

В ведомстве отметили, что при экстренных отключениях графики не работают. Граждан призывают разумно потреблять электроэнергию, чтобы способствовать стабилизации ситуации в энергосистеме Украины.

Напомним, в ночь на 8 ноября россияне дважды атаковали Украину аэробаллистическими ракетами типа "Кинжал".

Также "Суспільне" сообщило, что в Днепре российский "Шахед" влетел в многоэтажку, из-за чего есть пострадавшие.