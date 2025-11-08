Графіки не діють: у низці областей України запровадили екстрені відключення світла після атаки росіян

Росіяни вкотре комбіновано атакували енергетичну інфраструктуру України у низці областей, через що у регіонах запроваджено екстрені відключення світла.

Через це графіки віялових відключень світла для стабілізації ситуації, запроваджені напередодні, перестають діяти. Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук на своїй сторінці у Facebook уночі 8 листопада.

"Ворог знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії", — зазначила посадовиця.

Аварійні відключення по Україні скасують тоді, коли буде стабілізовано ситуацію в енергосистемі, додала Гринчук. Над ліквідацією наслідків російських ударів по українській інфраструктурі рятувальники та енергетики працюватимуть як тільки дозволить безпекова ситуація, оскільки наразі по областях триває повітряна тривога через загрозу повторних ударів ЗС РФ.

Відео дня

В Україні запроваджено екстрені відключення світла: де виключатимуть електрику

Перед цим в "Укренерго" дали вказівку щодо запровадження аварійних графіків відключення світла у низці регіонів, як повідомили на сайті ДТЕК.

За інформацією від ДТЕК, екстрені відключення наразі запроваджені у наступних областях:

Київська область (та у столиці);

Дніпропетровська область;

Черкаська область;

Кіровоградська область.

У відомстві наголосили, що при екстрених відключеннях графіки не працюють. Громадян закликають розумно споживати електроенергію, аби сприяти стабілізації ситуації в енергосистемі України.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада росіяни двічі атакували Україну аеробалістичними ракетами типу "Кинджал".

Також "Суспільне" повідомило, що у Дніпрі російський "Шахед" влетів у багатоповерхівку, через що є постраждалі.