Взрывы в Киеве и ряде областей: россияне атакуют Украину "Шахедами", в столице вспыхнул пожар

Россияне под утро 8 ноября запустили по Украине очередные группы ударных беспилотников типа "Шахед", из-за чего раздались взрывы в ряде областей. В Киеве из-за обстрела поднялся пожар.

Воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА была объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Фокус собрал данные об атаке "Шахедов" по Украине.

Около 04:00 часов новые группы российских "Шахедов" вошли в воздушное пространство Украины. Часть беспилотников двигалась через Черниговскую область в направлении Киевской области и добралась до столицы. Воздушные силы предупредили о дронах в окрестностях Киева и Броваров.

Вскоре в Киеве прогремели взрывы: в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работают силы ПВО по вражеским целям в небе.

Впоследствии председатель КГВА Тимур Ткаченко информировал, что в Киеве поднялся пожар из-за атаки БПЛА. По данным чиновника, возгорание началось в Печерском районе столицы.

Городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что в Печерском районе столицы, предварительно, обломки БпЛА упали во дворе жилого дома. На место инцидента выехали оперативные службы.

По уточненным данным КГВА, в Киеве возгорание случилось на двух локациях в Печерском районе. Предварительно, горят автомобили. Информации о пострадавших из-за атаки на момент публикации не поступало.

Также ударные беспилотники двигались через Полтавскую область. Корреспондент Фокуса сообщил около 04:20 часов, что в Кременчуге прогремела серия взрывов.

Беспилотники также под утро второй раз за ночь атаковали Днепр: в городе прогремели взрывы, сообщили местные каналы.

Напомним, ночью 8 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила о введении экстренных отключений света в ряде областей из-за российского удара по энергетике.

Также ночью на 8 ноября российский "Шахед" влетел в жилую многоэтажку в Днепре, в результате чего случилось разрушение и пожар, власти сообщили о раненых.