После "пленок Миндича": потеряет ли Украина доверие Вашингтона и Брюсселя

Коррупционный скандал в "Энергоатоме" может выйти далеко за пределы Украины и поставить под угрозу ядерное партнерство с Westinghouse и дать Дональду Трампу аргумент для сокращения помощи Киеву. Фокус выяснил, рискует ли Украина потерять поддержку США, доверие Европы и как воспользуется ситуацией российская пропаганда.

Громкое дело о коррупции в энергетике продолжается.

Напомним, 10 ноября НАБУ разоблачило организованную группу, которая годами требовала "откаты" от контрагентов "Энергоатома" — до 15% суммы контрактов за беспрепятственные платежи. Среди фигурантов — бизнесмен Тимур Миндич ("Карлсон"), экс-вице-премьер Алексей Чернышов ("Че Гевара") и бывший министр энергетики Герман Галущенко ("Сигизмунд").

12 ноября премьер Юлия Свириденко отстранила Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Тем временем правительство объявило о роспуске наблюдательного совета "Энергоатома" и начале аудита компании.

Следствие продолжается, НАБУ и САП продолжают устанавливать круг лиц, причастных к схеме.

Скандал вокруг "Энергоатома": как на это отреагируют США

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что нынешний коррупционный скандал вокруг НАЭК "Энергоатом" — не единичный случай, а часть системной проблемы, которая уже неоднократно влияла на международное восприятие Украины.

"Далеко ходить не надо. Вспомним дело Burisma и Хантера Байдена, пленки Деркача, каждый крупный коррупционный скандал за последние пять лет. Реакция всегда сводилась к персональному фактору: затрагивает ли это непосредственно лидера страны, его семью, его политические интересы", — говорит Фокусу эксперт-международник.

По мнению Краева, ключевым является вопрос, может ли скандал в энергетике лично задеть президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта, нет. Однако институциональные последствия будут серьезными.

Во-первых, "Энергоатом" является ключевым партнером американской компании Westinghouse. В рамках меморандума о стратегическом партнерстве между Украиной и США, подписанного в 2020 году, компания отвечает за внедрение новых технологий, строительство энергоблоков, модернизацию очистных сооружений.

Речь идет о совместном строительстве новых энергоблоков на украинских АЭС, поставках ядерного топлива вместо российского и внедрении технологий AP1000 — современных реакторов американского типа.

"Она обеспечивала почти треть энергетического блока этого сотрудничества, в котором была заинтересована даже администрация Трампа. Коррупционные обвинения ставят под угрозу доверие к институциональному взаимодействию", — добавляет Краев.

Во-вторых, скандал становится мощным оружием в руках антиукраинских политиков в США.

Украиноскептики, такие как Марджори Тейлор Грин или Виктор Орбан, получили аргумент: Украина — коррумпированное государство, ненадежный партнер. Их тезисы о неспособности к нормальному сотрудничеству будут звучать громче.

Вместо позиции стратегического союзника, готового поддерживать американские инициативы в сдерживании России и Китая, Украина снова оказывается в роли страны, которая просит времени и ресурсов Соединенных Штатов. Это медийная проблема, которую будет трудно преодолеть.

Без быстрых и прозрачных судебных решений, отстранения всех причастных и демонстрации политической воли к очищению энергетического сектора Украина рискует потерять репутацию и стратегические возможности в сотрудничестве с США. Это не только внутренняя коррупция, но и вопрос, "останемся ли мы надежным партнером в глобальной безопасности".

Кандидат политических наук Руслан Ключник отмечает, что антикоррупционные органы Украины пользуются существенной помощью США. Так, в начале 2025 года НАБУ получило ценностей в объеме 80,88 млн грн от программы США на противодействие высокопоставленной коррупции. А в ноябре 2024 года состоялась встреча руководителя САП Клименко и директора НАБУ Кривоноса с генеральным инспектором Государственного департамента США Ричардсоном. Соответственно, любые успехи этих органов в разоблачении коррупции вызывают интерес со стороны политических кругов США.

"Следует отметить, что критические материалы в отношении украинских чиновников появились даже в New York Times, издании, которому доверяют больше демократы, а не республиканцы. Что касается республиканцев, то они и так выражают скепсис относительно помощи Украине, а теперь их тезисы получили дополнительное подтверждение", — подчеркивает Фокусу политолог.

Дело "Мидас": как на украинскую коррупцию отреагируют Китай и Европа

По словам Ключника, Китай вряд ли отреагирует особым образом: эта страна не вмешивается во внутренние дела Украины и почти не реагирует на украинскую повестку дня. Большинство заявлений МИД Китая, которые касаются Украины, содержат достаточно шаблонные тезисы о необходимости дипломатического решения конфликта с Россией.

Российская сторона, по мнению политолога, безусловно использует скандал в Украине с целью дискредитации украинской власти.

"Правда, в глазах целевой аудитории российских СМИ Украина и ее политический режим давно дискредитированы, поэтому ничего принципиально нового российская власть не получит", — добавляет эксперт.

Реакцию европейских партнеров, по мнению Ключника, также несложно предугадать. Европейские страны уже четвертый год обеспечивают финансирование первоочередных потребностей Украины. Среди прочего, это касается обеспечения восстановления украинской энергетической системы после масштабных обстрелов. После того как были разоблачены факты коррупции и нецелевого использования средств, направленных именно на энергетическую сферу, вопросы неизбежно возникнут не только у политических деятелей, но и у европейских налогоплательщиков.

Следует также отметить, что США, Великобритании и странам ЕС присуща определенная правовая культура. В этих обществах коррупция не толерантна, а правонарушения, даже существенно меньшие по масштабам, чем разоблачены в Украине, приводят к судебным процессам и окончанию политической карьеры.

"С 2022 года у Зеленского и его команды был определенный иммунитет от критики со стороны западных политических деятелей и журналистов. Но из-за многочисленных скандалов на Западе звучало все больше обвинений в адрес украинской власти. Материалы BBC, Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и другие подтверждают скепсис европейской общественности в отношении Украины. Европейские издания часто используют фото летних протестов в Киеве в качестве иллюстрации своих материалов", — подчеркивает политолог.

Учитывая усталость европейских налогоплательщиков от войны в Украине и расходов на поддержку украинцев, Ключник допускает существенное уменьшение помощи, которую Украина будет получать. Позиция новой чешской власти является ярким свидетельством этого (и не последнюю роль в позиции чехов сыграли действия украинской политической элиты).

Напомним, что пятнадцать месяцев прослушек, десятки обысков и сотни часов аудиозаписей — так НАБУ и САП фиксировали одну из крупнейших схем влияния на госпредприятия. Фокус анализировал, как НАБУ расследует такие дела и завершится ли операция "Мидас" приговорами.

Также Фокус писал, что студия "Квартал 95" опубликовала заявление в отношении совладельца Тимура Миндича, фигуранта дела о коррупции в энергетической сфере.