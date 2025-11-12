Після "плівок Міндіча": чи втратить Україна довіру Вашингтона та Брюсселя

Корупційний скандал у "Енергоатомі" може вийти далеко за межі України й поставити під загрозу ядерне партнерство з Westinghouse та дати Дональду Трампу аргумент для скорочення допомоги Києву. Фокус з'ясував, чи ризикує Україна втратити підтримку США, довіру Європи та як скористається ситуацією російська пропаганда.

Гучна справа про корупцію в енергетиці продовжується.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ викрило організовану групу, яка роками вимагала "відкати" від контрагентів "Енергоатому" — до 15% суми контрактів за безперешкодні платежі. Серед фігурантів — бізнесмен Тимур Міндіч ("Карлсон"), ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов ("Че Гевара") та колишній міністр енергетики Герман Галущенко ("Сигізмунд").

12 листопада прем'єрка Юлія Свириденко відсторонила Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. Тим часом уряд оголосив про розпуск наглядової ради "Енергоатому" і початок аудиту компанії.

Слідство триває, НАБУ та САП продовжують встановлювати коло осіб, причетних до схеми.

Скандал навколо "Енергоатому": як на це відреагують США

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що нинішній корупційний скандал навколо НАЕК "Енергоатом" — не поодинокий випадок, а частина системної проблеми, яка вже неодноразово впливала на міжнародне сприйняття України.

"Далеко ходити не треба. Згадаймо справу Burisma та Хантера Байдена, плівки Деркача, кожен великий корупційний скандал за останні п'ять років. Реакція завжди зводилася до персонального фактора: чи зачіпає це безпосередньо лідера країни, його сім'ю, його політичні інтереси", — каже Фокусу експерт-міжнародник.

На думку Краєва, ключовим є питання, чи може скандал в енергетиці особисто зачепити президента США Дональда Трампа. На думку експерта, ні. Однак інституційні наслідки будуть серйозними.

По-перше, "Енергоатом" є ключовим партнером американської компанії Westinghouse. У рамках меморандуму про стратегічне партнерство між Україною та США, підписаного 2020 року, компанія відповідає за впровадження нових технологій, будівництво енергоблоків, модернізацію очисних споруд.

Йдеться про спільне будівництво нових енергоблоків на українських АЕС, постачання ядерного палива замість російського та впровадження технологій AP1000 — сучасних реакторів американського типу.

"Вона забезпечувала майже третину енергетичного блоку цієї співпраці, якою була зацікавлена навіть адміністрація Трампа. Корупційні звинувачення ставлять під загрозу довіру до інституційної взаємодії", — додає Краєв.

По-друге, скандал стає потужною зброєю в руках антиукраїнських політиків у США.

Україноскептики, такі як Марджорі Тейлор Грін чи Віктор Орбан, отримали аргумент: Україна — корумпована держава, ненадійний партнер. Їхні тези про нездатність до нормальної співпраці звучатимуть голосніше.

Замість позиції стратегічного союзника, готового підтримувати американські ініціативи у стримуванні Росії та Китаю, Україна знову опиняється в ролі країни, яка просить часу й ресурсів Сполучених Штатів. Це медійна проблема, яку буде важко подолати.

Без швидких і прозорих судових рішень, відсторонення всіх причетних і демонстрації політичної волі до очищення енергетичного сектору Україна ризикує втратити репутацію та стратегічні можливості у співпраці зі США. Це не лише внутрішня корупція, а й питання, чи "залишимося ми надійним партнером у глобальній безпеці".

Кандидат політичних наук Руслан Ключник зазначає, що антикорупційні органи України користуються істотною допомогою США. Так, на початку 2025 року НАБУ отримало цінностей в об'ємі 80,88 млн грн від програми США на протидію високопосадовій корупції. А в листопаді 2024 року відбулася зустріч керівника САП Клименка і директора НАБУ Кривоноса з генеральним інспектором Державного департаменту США Річардсоном. Відповідно, будь-які успіхи цих органів у викритті корупції викликають інтерес з боку політичних кіл США.

"Слід зазначити, що критичні матеріали щодо українських посадовців з'явилися навіть у New York Times, виданні, якому довіряють більше демократи, а не республіканці. Щодо республіканців, то вони й так висловлюють скепсис щодо допомоги Україні, а тепер їхні тези отримали додаткове підтвердження", — підкреслює Фокусу політолог.

Справа "Мідас": як на українську корупцію відреагують Китай та Європа

За словами Ключника, Китай навряд чи відреагує особливим чином: ця країна не втручається у внутрішні справи України й майже не реагує на український порядок денний. Більшість заяв МЗС Китаю, які стосуються України, містять досить шаблонні тези про необхідність дипломатичного вирішення конфлікту з Росією.

Російська сторона, на думку політолога, безумовно використає скандал в Україні з метою дискредитації української влади.

"Щоправда, в очах цільової аудиторії російських ЗМІ Україна та її політичний режим давно дискредитовані, тому нічого принципово нового російська влада не отримає", — додає експерт.

Реакцію європейських партнерів, на думку Ключника, також нескладно передбачити. Європейські країни вже четвертий рік забезпечують фінансування першочергових потреб України. Серед іншого, це стосується забезпечення відновлення української енергетичної системи після масштабних обстрілів. Після того як було викрито факти корупції та нецільового використання коштів, спрямованих саме на енергетичну сферу, питання неминуче виникнуть не лише у політичних діячів, а й у європейських платників податків.

Слід також зазначити, що США, Великій Британії та країнам ЄС властива певна правова культура. У цих суспільствах корупція не толерується, а правопорушення, навіть істотно менші за масштабами, ніж викрито в Україні, призводять до судових процесів та закінчення політичної кар'єри.

"З 2022 року у Зеленського та його команди був певний імунітет від критики з боку західних політичних діячів та журналістів. Але через численні скандали на Заході лунало все більше звинувачень на адресу української влади. Матеріали BBC, Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung та інші підтверджують скепсис європейської громадськості щодо України. Європейські видання часто використовують фото літніх протестів у Києві в якості ілюстрації своїх матеріалів", — підкреслює політолог.

Враховуючи втому європейських платників податків від війни в Україні та витрат на підтримку українців, Ключник допускає істотне зменшення допомоги, яку Україна отримуватиме. Позиція нової чеської влади є яскравим свідченням цього (і не останню роль у позиції чехів відіграли дії української політичної еліти).

Нагадаємо, що п'ятнадцять місяців прослуховувань, десятки обшуків і сотні годин аудіозаписів — так НАБУ та САП фіксували одну з найбільших схем впливу на держпідприємства. Фокус аналізував, як НАБУ розслідує такі справи та чи завершиться операція "Мідас" вироками.

Також Фокус писав, що студія "Квартал 95" опублікувала заяву стосовно співвласника Тимура Міндіча, фігуранта справи про корупцію в енергетичній сфері.