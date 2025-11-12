"Поза політикою": "Квартал 95" випустили заяву щодо свого співвласника Тімура Міндича

Студія "Квартал 95" опублікувала заяву щодо Тимура Міндіча, який є співвласником компанії, і зараз є одним з фігурантів справи щодо корупції в енергетичній сфері.

У заяві "Квартал 95" не згадується ім'я Тимура Міндіча напряму. Натомість його називають "одним із співвласників Студії "Квартал 95", який опинився у центрі уваги". Свою заяву Студія опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Там наголосили, що Тимур Міндіч має юридичний зв'язок зі Студією, але при цьому не впливає на контент або рішення команди, а також не бере участі в її діяльності.

"Квартал 95" — це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіо-візуального контенту. У різний час поруч із нами були різні люди — актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів", — наголосили в заяві "Квартал 95".

Там закликали не згадувати назву бренда "у спекулятивних чи політизованих контекстах".

Тимур Міндіч: що відомо

Тимур Міндіч — кінопродюсер і один зі співвласників Студії "Квартал 95". Зокрема, він пов'язаний із телеканалом Kvartal TV, а також із компаніями-партнерами за кордоном: наприклад, через кіпрські структури, які володіють правами на контент.

Крім того Міндіч є бізнес-партнером Володимира Зеленського. Журналістські розслідування також встановили, що він має близькі зв'язки з бізнесменом Ігорем Коломойським, а також із політичною елітою України.

У 2020–2021 роках журналісти-розслідувачі з'ясували, що Міндіч відвідував Офіс президента України. Бізнесмена називають одним із найближчих особистих друзів президента Володимира Зеленського.

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу для колишнього радника міністра енергетики та ексзаступника голови Фонду держмайна Ігоря Миронюка прокурор САП заявив, що Тимур Міндіч міг мати вплив не лише на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а й на Рустема Умєрова, коли той очолював Міністерство оборони.