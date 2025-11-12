"Вне политики": "Квартал 95" выпустили заявление относительно своего совладельца Тимура Миндича

Студия "Квартал 95" опубликовала заявление в отношении Тимура Миндича, который является совладельцем компании, и сейчас является одним из фигурантов дела о коррупции в энергетической сфере.

В заявлении "Квартал 95" не упоминается имя Тимура Миндича напрямую. Зато его называют "одним из совладельцев Студии "Квартал 95", который оказался в центре внимания". Свое заявление Студия опубликовала на своей странице в Facebook.

Там отметили, что Тимур Миндич имеет юридическую связь со Студией, но при этом не влияет на контент или решения команды, а также не участвует в ее деятельности.

"Квартал 95" — это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудио-визуального контента. В разное время рядом с нами были разные люди — актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям", — отметили в заявлении "Квартал 95".

Там призвали не упоминать название бренда "в спекулятивных или политизированных контекстах".

Тимур Миндич: что известно

Тимур Миндич — кинопродюсер и один из совладельцев Студии "Квартал 95". В частности, он связан с телеканалом Kvartal TV, а также с компаниями-партнерами за рубежом: например, через кипрские структуры, которые владеют правами на контент.

Кроме того Миндич является бизнес-партнером Владимира Зеленского. Журналистские расследования также установили, что он имеет близкие связи с бизнесменом Игорем Коломойским, а также с политической элитой Украины.

В 2020-2021 годах журналисты-расследователи выяснили, что Миндич посещал Офис президента Украины. Бизнесмена называют одним из ближайших личных друзей президента Владимира Зеленского.

Напомним, что Владимир Зеленский уже отреагировал на расследование НАБУ и заявил, что виновные должны быть наказаны.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения для бывшего советника министра энергетики и экс-заместителя председателя Фонда госимущества Игоря Миронюка прокурор САП заявил, что Тимур Миндич мог иметь влияние не только на бывшего министра энергетики Германа Галущенко, но и на Рустема Умерова, когда тот возглавлял Министерство обороны.